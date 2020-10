Guatemala envía mensaje a Donald Trump, paciente de covid-19

El Ministerio de Relaciones Exteriores extendió un mensaje de pronta recuperación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien junto a su esposa Melania fueron diagnosticados con covid-19.

“El Gobierno de Guatemal desea al presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump una pronta recuperación del covid-19″, dice un tuit divulgado este 2 de octubre.

Trump está hospitalizado en el hospital militar Walter Reed, en Washington DC, aunque, según la Casa Blanca, no se trata de un encamamiento sino de que el gobernante pueda continuar trabajando en un lugar que le permita estar bajo controles médicos.

The @GuatemalaGob wishes President Donald Trump @POTUS and the First Lady Melania Trump @FLOTUS, a speedy recovery of #COVID19

