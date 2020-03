Guatemala descarta 8 casos sospechosos de coronavirus y llama a reforzar medidas de prevención

Autoridades de la cartera dieron una conferencia de prensa en la que recalcaron la importancia de tomar las medidas de prevención, como el lavado de manos, la buena práctica al toser (taparse la boca con el codo y no con la mano) y evitar lo más que se pueda el contacto físico con las personas en nuestro entorno para evitar el contagio de la enfermedad.

“Evitar ya el contacto físico, tratar de no saludarnos de beso, de no estarnos abrazando. No es porque queramos cambiar la cultura de lo querendones que somos los guatemaltecos, sino que es una medida de prevención”, indicó el ministro de Salud, Hugo Monroy.

El Ministerio de Salud señaló que en caso se llegaran a confirmar casos de coronavirus en Guatemala únicamente se quedarán hospitalizados los pacientes graves y los pacientes propensos a complicaciones, mientras que los “pacientes leves” serán enviados a recuperación a su casa bajo un plan educacional.

Indicaron que en el Hospital de Especialidades de Villa Nueva, habilitado para atender la emergencia, acondicionarán tres áreas de atención: una de casos confirmados, una de casos sospechosos y otra de casos con complicaciones.

“No es lo mismo el covid en China, que en Italia o EE. UU., y no porque cambie el virus si no que acá hay desnutridos y personas de la tercera edad”, dijo la doctora Iris Cazali, jefa del Área de Infectología del Hospital Roosevelt, respecto a la preparación que deben tener las autoridades y la ciudadanía ante la amenaza del coronavirus.

Cazali instó a la población que los pacientes que presenten síntomas leves de gripe no deben ser llevados a los hospitales nacionales debido a que no se cuenta con el espacio suficiente y para evitar contagiar a otros pacientes. Según la doctora, la estadística mundial es que el 80 u 85 por ciento de pacientes con la enfermedad la va a tener de forma leve y podrá ser tratada en casa.

“Es un 10 a un 15 por ciento que va a necesitar algo más, pero el que necesita verdaderamente atención es entre el 3 y 5 por ciento, y ese porcentaje ya nos pone en dificultades como país porque somos un país bastante poblado”, señaló.

El doctor Marco Antonio Barrientos, director del Hospital Roosevelt, afirmó que Guatemala está preparada ante la posible llegada del coronavirus al país.

Vea la conferencia de prensa: