Graban en video el momento en que un piloto de bus extraurbano pasa a toda velocidad por una inundación en Suchitepéquez

Guatemala ha reportado lluvias en los últimos días de mayo, las cuales han ocasionado daños en varias viviendas, así como inundaciones en varios puntos del país.

Uno de ellos fue el desborde del río Icán en la Línea B14, San José La Máquina, Suchitepéquez. En imágenes que circularon en redes sociales se ve cómo un camión quedó totalmente inmovilizado por la inundación del lugar.

Sin embargo, usuarios en redes sociales de esa localidad grabaron este 24 de mayo el momento exacto en que un bus de transporte extraurbano Esmeralda pasó por la inundación sin importar el riesgo.

En el video que tiene una duración de 20 segundos se observa a un grupo de personas grabando con sus celulares el momento en que el bus comienza a transitar a toda velocidad en el tramo inundado.

Por 17 segundos, el transporte se cubre de agua hasta la mitad y sigue su marcha hasta llegar al otro extremo del desborde.

En algunos comentarios de redes sociales varios usuarios expresaron su asombro por el actuar del piloto al decidir pasar por la inundación.

Sin embargo, otro grupo de personas criticó las acciones del conductor, ya que las consideraron sumamente peligrosas e imprudentes.

“Esos pilotos no le temen a terminar con vidas ajenas“, “Como no son de ellos los buses no les importa“, “Activó el modo inundación” y “No le tienen miedo a nada“, fueron algunos de los comentarios más destacados de la publicación.