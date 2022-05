Gobierno de Guatemala defiende préstamo de US$500 millones y pide a los diputados que lo aprueben

Luego de que el oficialismo fracasara en sus intentos por aprobar la iniciativa que contienen el préstamo de US$500 millones propuesta por el Ejecutivo, este martes 10 de mayo, el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, hizo un llamado a las bancadas en el Congreso para que le den luz verde a la propuesta porque ese dinero “es indispensable” para fortalecer el presupuesto.

González Ricci hizo el llamado este martes por medio de una cadena nacional anunciada a última hora por el Gobierno, en la que dijo que en los últimos días ha circulado información imprecisa referente a la iniciativa 6050 que contiene el préstamo.

La aparición de González Ricci se dio al día siguiente que el oficialismo mostrara debilidad en el Congreso para lograr los votos necesarios para conocer la iniciativa, pues no consiguieron siquiera que esta fuera incluida en la agenda legislativa.

El funcionario señaló que hay muchas dudas sobre la iniciativa de ley 6050 que “consiste en la aprobación de un préstamo de US$500 millones que nosotros como guatemaltecos tuvimos acceso debido el buen manejo de las finanzas públicas y al buen comportamiento de los indicadores económicos del país”.

Refirió que ese préstamo fue aprobado en 2020 y sería utilizado para apoyar los programas del Gobierno para afrontar los efectos de la pandemia; sin embargo, no fue necesario “debido al buen comportamiento económico que tuvo el país”, pero pasado el tiempo el Banco Mundial le notificó a Guatemala que aún estaba disponible

“Estos US$500 millones es un préstamo que tiene una taza -de interés- de 0.75% anual, es una tasa imposible de obtener en los mercados financieros locales o internacionales”, refirió González Ricci.

Ante esa situación, González Ricci dijo que el Ministerio de Finanzas busca “administrar de una manera más eficiente la deuda del país y los bonos que ya estén aprobados en el presupuesto”, por lo que, de ser aprobado el préstamo lo sustituirían por dichos bonos, con lo que, según él, el país tendría un ahorro de US$25 millones al año, pues la tasa de interés tiene una diferencia de casi cinco puntos.

Agregó que “durante el tiempo de vida del préstamo nos podría generar arriba de Q1 mil 800 millones de ahorro”, lo que, a su decir, “representarían casi 7 mil 500 casas gratis para los guatemaltecos, representarían mil 500 nuevas escuelas” y se podría seguir “apoyando en el subsidio al combustible”.

“Yo quisiera hacer un llamado a los diputados. Esta no es una iniciativa de ley política, no hay que politizar en esta iniciativa de ley, es una iniciativa que le va a generar al pueblo de Guatemala estos Q1 mil 800 millones, no es más deuda para el país, no estamos vulnerando los indicadores del país, simplemente estamos quitando bonos y metiendo el préstamo, es una misma deuda, pero con menos peso de interés, así que nuevamente yo quisiera hacer un llamado a los diputados que aprueben esta iniciativa y que no perdamos este préstamo”, refirió el funcionario.

Además, dijo que “necesitamos estos recursos para que no tengamos que incurrir en nuevos préstamos para apoyando a la población, así que nuevamente les pido que los diputados y al pueblo de Guatemala que nos apoye el poder aprobar esta iniciativa porque es indispensable ver que fortalezcamos nuestro presupuesto y contemos con más recursos para todos los programas que estamos llevando a cabo”, concluyó.