Giammattei ordena reincorporar a la PNC a agentes que fueron dados de baja por Jimmy Morales

Los agentes deberán reincorporarse al servicio activo este mismo fin de semana.

El presidente Alejandro Giammattei realizó una visita sorpresa la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil (PNC), para supervisar el trabajo y aprovechó para nombrar a Henry Rocael Reyes Mazariegos como nuevo viceministro de Gobernación

Poco después de las 9 de la mañana, el presidente Giammattei, junto a un equipo cercano de trabajo, llegó a la sede policial que tiene a cargo la seguridad del municipio de Mixco, en el segundo día de estado de Prevención decretado en ese municipio metropolitano.

“Venimos a verificar el estado en el que están las acciones del estado de Prevención”, dijo Giammattei, que se hizo acompañar del ministro de Defensa Juan Carlos Alemán y el de Gobernación, Édgar Godoy Samayoa.

Reincorporará agentes dados de baja sin causa justificada

“En el gobierno pasado se cometieron una serie actos reñidos en cuanto al fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, se expulsaron de una manera incorrecta, sin causas justificadas, a muchos policías de carrera que tenían años de preparación y que habían tenido un buen desempeño”, expresó Giammattei.

“El día de hoy estoy girando las ordenes para que un listado de esos agentes de policía de distintos grados, desde comisarios generales, hasta subinspectores e inspectores, sean incorporados al servicio activos este fin de semana. El lunes deberán estar todos incorporados y presentes ya trabajando de nuevo en la Policía Nacional Civil, de manera que podamos reestructurar la cúpula de la Policía para que podamos brindar respuesta inmediata a los guatemaltecos que están pidiendo una Policía profesional, una Policía que cumpla con su deber”, concluyó el mandatario.

Sin aguinaldo

El presidente Giammattei también lamentó que a la policía no se la ha pagado una parte de su aguinaldo y se comprometió a hacerlo la próxima semana.

“A las fuerzas de la Policía Nacional no les han pagado la segunda parte del aguinaldo. Me parece increíble que el gobierno que se fue no dejó lo dejó pagado. Hoy vine a adquirir un compromiso y la próxima semana vamos a hacer honor que en una semana de haber tomado posesión pagamos el aguinaldo”, dijo Giammattei.

He ordenado que a más tardar el martes se les pague la segunda parte del aguinaldo a las fuerzas de la Policía Nacional Civil, la ley es muy clara y cumpliremos con lo que el anterior Gobierno no hizo. #IniciaElCambio — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) January 18, 2020

En cuanto a la capacidad de reacción de la Policía, el mandatario también verificó que hay muchas autopatrullas que están en desuso por falta de mantenimiento, lo que calificó de lamentable que se haya dejado en abandono la capacidad policial.

“Me llama la atención que compraron autopatrullas en el anterior gobierno, miren qué bonitas están, pero la gran cantidad está fuera de servicio porque no tienen mantenimiento. Fueron adquiridas a saber ni cómo, pero no tienen partida para mantenimiento (…) hemos girado las órdenes para que se haga un planteamiento la semana entrante para corregir esta situación”, dijo Giammattei.

“Hay más de 40 autopatrullas tiradas, muchas de las más nuevas”, concluyó.