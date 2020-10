Giammattei ordena a Comisión contra la Corrupción investigar transferencia de Q135 millones en Caminos

Más de 24 horas después del escándalo, el presidente Alejandro Giammattei se pronunció por primera vez en torno a la transferencia de Q135 millones en Caminos de cual su director Fredy Chojolán no pudo dar explicaciones y denunció una falsificación de su firma.

En Twitter, Giammattei djo que “dada las circunstancias del caso” ordenó a la Comisión Presidencial contra la Corrupción para que se reúna con Chojolán para que el funcionario “explique responsablemente este y otros casos que aquejan a la institución”.

También sostuvo que “se trata de una reasignación presupuestaria” y que en la conferencia de prensa que hoy dio Josué Edmundo Lemus, ministro de Comunicaciones, se detalló el destino de los recursos “para no quede duda a la población”. No obstante, no hizo alusión a la supuesta falsificación de firma que denunció el funcionario.

Antes que el Ejecutivo, el Ministerio Público y la Contraloría emprendieron investigaciones y auditorías para esclarecer lo ocurrido.

Dada las circunstancias del caso, he girado instrucciones a la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, que el día de mañana se presente con el Director de Caminos para que explique responsablemente este y otros casos que aquejan a la institución.#GuatemalaNoSeDetiene — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) October 28, 2020

La Fiscalía contra la Corrupción entrevistó hoy a Chojolán, secuestró documentación y requirió informes circunstanciados a los ministerios de Finanzas y Comunicaciones para su investigación.

Lemus aseguró que Chojolán seguirá en el cargo. El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, recomendó la remoción.

Mientras tanto, cámaras empresariales urgieron la revisión de mecanismos de transparencia, la cual consideraron es crucial para Guatemala y su esfuerzo por la recuperación económica ante la pandemia del coronavirus.