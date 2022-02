Giammattei afirma que le pedirá a Dios que lo ilumine para elegir a la persona indicada para la jefatura del MP

El presidente Alejandro Giammattei participó este jueves 3 de febrero en la presentación oficial del Acuerdo Ministerial 402-2021 en el que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales establece que las actividades de las organizaciones religiosas no representan “impacto ambiental significativo” y las exonera de multas.

Durante su discurso, Giammattei dijo que le quedan dos años de mandato, “pese a que algunos han estado tratando de serrucharme las patas de la mesa, de la silla. Por más que están luchando por que no llegue el mes de mayo y sea yo el que escoja al o la fiscal –del Ministerio Público (MP)-”.

Señaló que le “están armando el tango que quieren”, pero afirmó que, aunque Guatemala es un país pequeño, no permitirá injerencia extranjera.

“Somos un país pequeño, pero mientras yo sea presidente a este país se le va a respetar y se va a respetar su soberanía”.

Oirá a todo el mundo

Giammattei reconoció que oirá a todo el mundo, pero que al final él no es el que decide la lista de candidatos a fiscal general y jefe del MP, sino que ese listado lo decide una comisión de postulación.

“De los nombres que me lleguen a mí, yo doblaré mis rodillas y le pediré a Dios que me ilumine para escoger a la mejor persona que represente la persecución penal en Guatemala”, declaró Giammattei.

También se dirigió a los pastores evangélicos y les dijo que espera que el día que tenga que escoger al nuevo o nueva fiscal general del MP no lo dejen solo, sino que lo acompañen con oraciones, para que “Dios derrame, a través de su sabiduría, la mejor decisión, una decisión trascendental”.

También hizo ver que cuando él asumió como presidente, el MP a duras penas alcanzaba el 33% de cobertura en el país, pero que ahora hay fiscalías en los 340 municipios del país. “Tenemos que seguir fortaleciendo la institucionalidad del Estado”, expresó.

Llamado a los opositores

El mandatario se refirió además a “todos aquellos que se oponen a todo” y les pidió que hagan un alto, que reflexionen, que no es oponiéndose a todo y no es gritando como se consiguen las cosas, sino que es sentándose a la mesa a dialogar, a conversar, a proponer y a resolver las cosas.

Afirmó que solo de esa manera se podrá construir una nación diferente, basada en la paz, en el diálogo, la concertación, pero sobre todo la buena voluntad y que lo primero es dejar atrás los intereses personales o sectoriales para que prevalezca el bien común y los intereses de la nación.

Puertas abiertas

“Nosotros decidimos ser un Gobierno de puertas abiertas, que ha estado abierto a todas las iniciativas de los grupos que quieren construir patria, no destruir patria. Aquellos que llegan a la confrontación tienen las puertas cerradas, aquellos que llegan con el corazón en la mano a buscar las soluciones a los problemas, tienen las puertas abiertas y siempre las van a tener abiertas”, mencionó el presidente Giammattei.

Recordó que el 14 de enero del 2020, cuando asumió como presidente dijo en su discurso que no iba a ser el primer mandatario de la nación, sino que el primer servidor de la nación y que durante estos dos años se ha dedicado a servir a la nación.

“A algunos les molesta la forma en que lo hacemos; critican todo lo que hacemos, pero Dios les ha permitido tener boca y expresarse y a nosotros tener oídos y escuchar, pero tampoco tener nuestro cerebro como un depósito de basura para poder oír muchas de esas críticas que están basadas más en la imposición de ideologías que en la realidad en la resolución de los problemas”, dijo el presidente en el discurso.

Puso como ejemplo la mesa Guatemala adelante, en la cual las iglesias, los grupos empresariales y la sociedad están presentes promoviendo el diálogo en los principales temas que aquejan al país y lograr soluciones.

“Con fe se los digo, cerramos el año con una economía de las más pujantes del continente americano, acabamos de cerrar el mes de enero con Q504.7 millones arriba de la meta de recaudación algo que no sea de los meses de enero y cuando nos ponemos a explicar encontramos razones, sí razones humanas, pero para los que tenemos fe aquí hay algo que está actuando que es superior a nosotros”, dijo Giammattei.

“Yo sé que lo que estoy diciendo no habrá más de alguno que lo tergiverse, porque no entiende, cuando habla el corazón es la expresión de lo que uno quiere, los deseos de la persona se demuestran a través de su palabra y vienen del corazón y no de discursos escritos”, concluyó el presidente.