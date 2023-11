Fiscalía le reitera al Congreso que Movimiento Semilla está suspendido

Aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya confirmó la suspensión de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla en cumplimiento a una orden judicial, sus diputados siguen constituyendo una bancada en el Congreso de la República, por lo que el Ministerio Público (MP) le reiteró al Legislativo por medio de un oficio la situación de la agrupación política con la Bernardo Arévalo de León ganó la Presidencia.

El pasado 2 de noviembre y tras haber finalizado el proceso electoral 2023, el TSE confirmó la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla, en cumplimiento a un requerimiento del MP y posterior solicitud del juez Séptimo Penal Fredy Orellana.

De esa cuenta, este jueves 23 de noviembre, el primer vicepresidente del Congreso, Boris España, confirma que recibieron un nuevo oficio del MP con relación a la suspensión provisional de la personalidad jurídica de Movimiento Semilla, el cual será analizado por la Junta Directiva del Organismo Legislativo.

“Tengo conocimiento de que ingresó el informe, porque en este tema el Organismo Legislativo no es un tercero interesado, por lo que no podíamos por oficio solicitarle ese tipo de situación al TSE, pero recientemente se fue informado al Legislativo, no se ha tomado decisión, pero si el Organismo Legislativo ya fue informado”, añadió el parlamentario.

España dijo que el procedimiento a seguir es similar al que se ha utilizado en otras legislaturas para cancelar partidos políticos, es decir, se discute en Junta Directiva y el resultado se eleva al pleno del Congreso. Además, dijo que se harán las consultas necesarias al Departamento de Asuntos Jurídicos.

El diputado no dio una fecha de cuándo se podrían saber qué decisión se tomarán respecto

“El motivo de la presente, es con el objeto de reiterar el contenido del oficio de fecha veintitrés de julio de dos mil veintitrés, referente a la Suspensión Provisional de la Inscripción de la Persona Jurídica del Comité para la Constitución del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla, del cual se adjunta copia, así mismo y de acuerdo a Información de fuentes abiertas de comunicación, se tiene conocimiento qué el REGISTRO DE CIUDADANOS del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, ya le dio cumplimiento a la resolución judicial de fecha doce de julio dos mil veintitrés, emitida por el Juez “A” del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala”, dice el oficio enviado por la Fiscalía.

Desde el 12 de julio pasado, el MP ha intentado revertir los resultados de los comicios celebrados este año, ganados por Arévalo de León.

El presidente electo ha denunciado públicamente, desde el 1 de septiembre último, que la fiscal general Consuelo Porras Argueta ha utilizado a la Fiscalía para efectuar un “golpe de Estado” con el fin de evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.

Las acciones de la Fiscalía han sido criticadas por diversos actores internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de los Estados Unidos, por considerar que se trata de intentos por “desconocer la voluntad popular expresada en las urnas”.

Con información de EFE