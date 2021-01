Feci presenta acusación contra Rolando Moisés Pérez, presunto allegado de Neto Bran

La Fiscalía Contra la Impunidad (Feci) presentó este lunes 25 de enero acusación en contra de Rolando Moisés Pérez por los delitos de obstaculización a la acción penal, uso de documentos falsificados y usurpación de calidad.

La acusación fue presentada en el Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal, informó la Feci, quien vincula a Neto Bran con Pérez, quien; además, fue detenido por haber amenazado a un mandatario de la Cicig en junio de 2019.

La Feci solicitó el retiro de derecho de antejuicio contra el alcalde de Mixco, Neto Bran, por haber gestionado de forma irregular la contratación de Rolando Moisés Pérez, quien cuenta con título universitario falso y que le apoyó en la campaña política de 2019.

La investigación señala que Bran, supuestamente abusando de su cargo, dio instrucciones a la municipalidad para contratar y hasta fijó el sueldo -no precisa el monto- para Rolando Moisés Pérez, quien había trabajado para él en la campaña de 2019 y con quien tenía comunicación “permanente”. Para la Feci, este mecanismo de contratación laboral es irregular e ilegal.

La contratación, añade el MP, fue para que Pérez fuera asesor de la Dirección de Planificación de la municipalidad.

Capturado

La Feci señala que Pérez, detenido el 2 de diciembre último, es el responsable de haber amenazado el 10 de junio mediante mensajes de texto a Marco Leopoldo Zeissig Ramírez, entonces mandatario judicial de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y que en ese momento estaba en audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo D por el caso Financiamiento electoral ilícito a FCN-Nación, el partido que llevó a la presidencia en 2015 a Jimmy Morales.

Los fiscales encontraron el 21 de febrero de 2020 el teléfono desde el cual se emitieron los mensajes amenazantes. Allí mismo las autoridades encontraron la documentación con la que Pérez estaba gestionando una plaza en la municipalidad de Mixco y documentación previa de empleos en el Ministerio de Comunicaciones, el Registro Nacional de las Personas y la Secretaría de Bienestar Social.

La investigación sustenta que Pérez tiene documentos de estudiante de ingeniería industrial y título de ingeniero civil, ambos de la Universidad de San Carlos, los cuales son falsos. Ante los hechos Pérez es para el MP responsable de los delitos de obstaculización de la acción penal, uso de documentos falsificados y usurpación de calidad.

Bran dijo anteriormente que Pérez se involucró en su campaña de 2019 y siempre trataba de llamar su atención adornando su vehículo con globos o siguiéndolo a donde hiciera mítines.

Según Bran, Pérez decía que había trabajado en instituciones públicos, pero para él era fanfarronería. Una vez ganó la reelección de 2019, Bran supo que Pérez hacía guardia en la municipalidad y pedía una reunión con él.

“El hombre fastidió tanto, estuvo sentado y me atalayó hasta que me encontró y me dio su hoja de vida”, señaló Bran, quien reconoció que firmó la hoja de vida para que el Departamento de Recursos Humanos le diera seguimiento.

En cierto momento, según Bran, recursos humanos le hizo ver que el título tenía apariencia de ser falso, de lo cual se valió el alcalde para “sacarse de encima” a Pérez.