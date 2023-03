Exvicepresidenta Baldetti recibe autorización de jueza para salir de la cárcel y recibir tratamiento médico en su casa

En una audiencia del caso Cooptación del Estado, el abogado defensor de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, pidió que ella pudiera salir de prisión para recibir tratamiento médico por dolencias en la espalda.

En una audiencia anterior, Baldetti había solicitado medidas sustitutivas para salir de la cárcel de Santa Teresa, en la zona 18 de la capital, pero la petición fue rechazada por la jueza de Mayor Riesgo B, Eva Recinos.

Sin embargo, la defensa de la exfuncionaria lo volvió a intentar por otra vía y consiguió un beneficio parcial.

La jueza Recinos le otorgó permiso a Baldetti para salir de prisión por cuatro días a la semana para recibir tratamientos médicos.

“Se declara con lugar la solicitud para recibir tratamiento preoperatorio consistente en rehabilitación física a la señora Ingrid Roxana Baldetti Elías, razón por la cual deberá ser trasladada de lunes a jueves a su lugar de residencia para que reciba tratamiento médico”, resolvió la jueza Recinos.

La resolución de la jueza establece la autorización para dejar la prisión de Santa Teresa, pero cada día debe regresar a su celda.

“Se recibirá el tratamiento cuatro veces a la semana, lo único es que será trasladada diariamente del centro penitenciario donde se encuentra al lugar de su residencia. El traslado se deberá realizar durante la mañana, ya será una coordinación que realice con el centro penitenciario. Recibirá el tratamiento y se esperará ciertas horas a efecto de que ella pueda reaccionar a ese tratamiento y que su traslado no se vea afectado en cuanto a que se sufra de tráfico y otras circunstancias”, determinó la jueza.

Los tratamientos serán aplicados por el médico privado que ha contratado Baldetti, y este debe de informar a “la doctora -fisioterapista-, Ana Beatriz Quinto Dubois, de informar cada semana -al Juzgado- sobre cómo está funcionando el tratamiento”.

Recinos justificó su decisión: “Como se ha establecido la situación de la señora Roxana Baldetti Elías no es algo fácil, toda vez que al haber sido vicepresidenta de la República de Guatemala pues se tienen los cuidados necesarios, no solo por la seguridad de su persona, sino porque está sujeta a otros procesos penales en los cuales debe cumplir. Se debe de resguardar no solo la integridad física sino la presencia en otras judicaturas en los que tiene procesos pendientes”.

La exfuncionaria aún debe enfrentar dos procesos penales por su posible participación en los casos Registro de Información Catastral, Cooptación del Estado y su posible extradición a EE. UU. por delitos relacionados con el narcotráfico.

Para leer más: España extraditará a Guatemala a empresario implicado en el caso TCQ

Condenas contra Baldetti

En octubre del 2018, Baldetti fue condenada a 15 años y seis meses de prisión cuando el Tribunal de Mayor Riesgo C la halló culpable de fraude en el proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.

Además, el 7 de diciembre de 2022 fue condenada junto al expresidente Otto Pérez Molina a 16 años de prisión en el caso La Línea y se le impuso una multa de Q8 millones 709 mil.