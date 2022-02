Exmandataria de Cicig y exfiscal de la Feci denuncian a representantes de la Fundación contra el Terrorismo por violencia contra la mujer

Una denuncia por violencia contra la mujer fue presentada este lunes 21 de febrero por las abogadas defensoras de Leily Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cigig), y de Eva Siomara Sosa, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público, contra dos representantes de la Fundación contra El Terrorismo (FCT).

Los señalados son Ricardo Méndez Ruiz, director de esa fundación, y Raúl Falla, abogado de esa entidad, quienes son sindicados de agredir verbalmente a las dos procesadas e intentar agredirlas físicamente el viernes pasado durante una audiencia.

Las dos señaladas, mediante un comunicado, expresaron que durante años, la FCT ha desarrollado campañas y ataques en medios y redes sociales para intimidar a personas con demostrada independencia dentro del sistema de justicia y en la sociedad civil.

Agregan que este tipo de esfuerzos tienen como objetivo “amedrentar, infundir temor, minar la reputación y últimamente silenciar a quienes hemos enfrentado las redes criminales y de poder en el país”.

Explica que la campaña se ha ensañado contra las mujeres, en particular, “utilizando prejuicios y acciones misóginas para atacar a las juezas, magistradas, fiscales y abogadas que hemos contribuido al proceso anticorrupción”.

“Esta semana, denunciamos que los representantes de este grupo radical pasaron de los ataques virtuales a la confrontación directa contra nosotras. En un tribunal, Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla insultaron a las firmantes y amenazaron con el uso de la fuerza. Estamos convencidas de que las mujeres y las niñas violentadas a través de redes sociales debemos exigir que se investiguen este tipo de hechos porque tenemos derecho de una vida libre de violencia de cualquier tipo”, se lee en el comunicado.

Recordaron que el sistema judicial debe garantizar que no sean doblemente agredidas las mujeres que están siendo limitadas en su libertad y mientras se dilucida su situación.

“A ambos les reiteramos que no nos intimidan. Pero elevamos la voz porque este tipo de violencia misógina y machista no puede seguir siendo utilizada para preservar la impunidad y garantizar que la corrupción de siempre continúe imperando. Hemos hecho las denuncias correspondientes y reiteramos al sistema de justicia la exigencia de garantizar la integridad de ambas”, concluye el comunicado, firmado este 21 de febrero de 2022, por Leily Santizo y Eva Siomara Sosa, a través de su abogada Flor de María Gálvez).

El viernes 18 de febrero pasado, Santizo y Sosa denunciaron que Méndez Ruiz y Falla. Ambos abogados fueron incluidos en un listado de Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado el 1 de julio de 2021, sobre personas señaladas en actos de corrupción en Guatemala.

Hoy la defensa de Leily y Siomara presentó una denuncia por violencia contra la mujer contra Ricardo Méndez Ruíz y Raúl Falla quienes agredieron de forma verbal e intentaron agredir físicamente a Leily y Siomara el viernes en la audiencia. ¡La misoginia no puede quedar impune! pic.twitter.com/0yEQBwnEkp — #JusticiaYa (@justiciayagt) February 21, 2022

Postura de la Fundación contra el Terrorismo

Ricardo Méndez Ruiz dijo a Prensa Libre y Guatevisión que: “si bien soy enérgico y duro en mi forma de pensar, no soy un patán, ni soy un maleducado, ni soy una persona que levante una mano contra una mujer, eso no lo he hecho y no lo voy a hacer jamás”.

En cuanto a la denuncia que presentaron en su contra y en contra de Raúl Falla, Méndez Ruiz, afirmó que esta es una estrategia que lo que realmente busca es separar a la Fundación contra el Terrorismo del caso.

“Hay una continuación de audiencia prevista para para esta semana, para el día viernes, si no mal recuerdo, a las 8 de la mañana, siempre por el caso Cooptación y Corrupción Judicial y lo que ellas buscan es que se otorgue una medida de restricción para que nosotros no nos podamos acercarnos a ellas, entonces lo que lograrían con eso es que nosotros no podamos asistir a esa a esa audiencia del viernes”, señaló Méndez Ruiz.

Ricardo Méndez Ruiz, añadió que según las abogadas de las procesadas tienen fácil su denuncia, porque cayó en la Fiscalía de Delitos contra la Mujer, que está a cargo del fiscal Carlos de León, que según Méndez Ruiz, es gran amigo del exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval.

También dijo que tienen en su poder un audio en el que consta el cruce de palabras entre Eva Sosa y ellos, y explicó que Sosa dio amplias declaraciones ante la prensa, pero no mencionó nada del incidente que había habido antes de la audiencia.

Él reconoce que él estaba sentado en una esquina de la sala, cuando Sosa se le acerca a unos 20 centímetros y le gritó, porque estaba descontrolada tras un incidente que tuvo él con con el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, para que no ejerciera presión al juez, y cuando ella se vio sin esa presión, se vieron desesperadas.

Dijo que luego de hablar con Rodas, se sentó en su silla y Eva Sosa le gritó algo que no recuerda y él respondió fue “licenciada usted no solo está presa por los graves delitos que cometió, usted está presa por soberbia”, y eso fue todo lo que pasó.

Audio del incidente al que se refiere Ricardo Méndez Ruiz

La denuncia

Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo, expresó que el pasado domingo 20 de febrero se enteraron que las abogadas defensoras de Santizo y Sosa, Flor Gálvez y Claudia González se habían reunido en un restaurante de la zona 10 de la capital con un representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, un representante del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y un miembro de la comunidad internacional en la que estaban planeando presentar este lunes una denuncia contra él y Ricardo Méndez Ruiz.

La denuncia buscaba obtener medidas de seguridad para que no pudieran acercarse a ellas y de esa cuenta no se presentaran a la audiencia señalada para finales de esta semana.

“Si nosotros no vamos, que somos los querellantes adhesivos, el caso podría perder solidez en contra de ellas y de esa cuenta se podrían, en determinado momento, beneficiar al no estar el querellante adhesivo que son los que presentamos la denuncia, conocemos a cabalidad los hechos, porque somos afectados por esta resolución de conexión”.

Denunciaron a las procesadas

Falla añadió que por eso presentaron una denuncia pues claramente descubrieron un plan de concertación por parte de ellos que pretende obstaculizar el caso que está juzgando el juzgado tercero, donde están detenidas. Además, que ellas ya están detenidas por obstaculizar el caso Odebrecht.

Añade que las detenidas están desnaturalizando la Ley de Femicidio o violencia contra la mujer para poderla utilizar como herramienta de persecución y criminalización en contra los representantes de la Fundación contra el Terrorismo.

@FCTGuatemala presentó denuncia en contra de una ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA integrada por: Leidy Santizo, Eva Sosa, Claudia González, Flor Gálvez, por los delitos de obstrucción a la justicia, denuncia falsa, simulación de delito, asociación ilícita y conspiración. Justicia!! pic.twitter.com/Cvs69EZjAw — Raúl Falla Ovalle. (@RaulFalla31) February 21, 2022

Señaló que las procesadas buscan victimizarse y buscan una medida que las proteja y les impida acercarse al juzgado, lo cual pues de un punto de vista no puede ser legal y técnico porque los juzgados son dependencias públicas.

Según Falla, si de alguna manera les notifican las medidas de seguridad, ellos ya tienen preparado también un memorial para presentarlo al órgano jurisdiccional y haciendo ver artículo 82 del Código Procesal Penal, último párrafo, tendría que suspenderse la audiencia hasta que esto se discutiera.

“No sé si en la estrategia las abogadas analizaron a fondo porque nosotros ya tenemos listo nuestro escrito, nuestros argumentos, porque no puede darse una audiencia de primera declaración si se está excluyendo al querellante adhesivo”, expresó.

Falla puntualizó que la Fundación contra el Terrorismo no tiene otro representante legal y si no puede participar en la audiencia, obligadamente debe haber una suspensión del proceso hasta que se resuelvan las medidas de seguridad.