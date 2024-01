Exfiscal Virginia Laparra recupera su libertad y le otorgan arresto domiciliario

Virginia Laparra, ex jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) fue beneficiada con arresto domiciliario y recobrará su libertad luego que el Tribunal Octavo de Sentencia Penal le otorgó medidas sustitutivas.

En la audiencia llevada a cabo este 3 de enero en el mencionado Tribunal, la jueza Oly González acató la orden de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que el pasado 26 de diciembre ordenó la libertad de la exfiscal anticorrupción.

La resolución daba cinco días al mencionado tribunal para cumplir con la orden, la que se hizo hasta el último día.

Laparra permaneció detenida desde el 22 de febrero del 2022, y la mencionada Cámara Penal notificó al equipo de abogados que la exfiscal que se ordena la libertad de la abogada por haber cumplido un 45 por ciento de la condena por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.

El Tribunal Octavo de Sentencia encontró culpable a Laparra y le impuso una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión conmutable, tiempo comienza a contar desde el momento de su captura en febrero en la fecha indicada.

Medidas sustitutivas

La jueza González concedió la libertad a Laparra y le fijó arresto domiciliario en Quetzaltenango, su lugar de residencia; no podrá abandonar el país y deberá presentarse al MP cada 15 días.

“Estoy feliz”

Laparra fue entrevistada por periodistas luego de la resolución judicial y dijo sentirse feliz, porque al fin terminó su proceso.

Dijo que este es un ejemplo de cómo la prisión preventiva se puede utilizar como medida represiva y una pena anticipada.

Expresó que en su caso siempre quisieron que se aceptaran hechos que no son delito, aceptar como delitos hechos no lo son.

“Yo estoy inmensamente agradecida con todos, con mis hijas principalmente… cuando en los momentos más obscuros yo les dije hasta aquí llegué, me dijeron, ¡no! Tú puedes, nosotros estamos aquí”, dijo Laparra.

“Mi mundo fue reducido a la máxima expresión y tuve una muy pequeña cantidad de personas con las que puede tener contacto; a ellos, gracias, porque me reconstruyeron cada vez de las miles de veces que me quebré, me reconstruyeron. Seguramente no soy la misma, pero seguramente ustedes me ayudaron a ser mejor persona y por ustedes estoy aquí. Gracias a la comunidad nacional, la comunidad internacional a todas sus manifestaciones de solidaridad”, dijo Laparra.

Declaraciones de Virginia Laparra luego de que se ordenara su libertad. (Video Guatevisión: Elmer Vargas)

La sentencia

El pasado 16 de diciembre, un tribunal condenó a Laparra a 4 años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios, luego de haber sido hallada culpable del delito de abuso de autoridad en forma continuada.

Laparra fue procesada luego de que el exjuez Lesther Castellanos la denunciara, pues cuando era fiscal ella quiso investigarlo en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada.

Segundo proceso

Laparra enfrenta un segundo proceso en su contra que se conoció el 19 de octubre del 2022, cuando Laparra buscaba obtener una medida sustitutiva de arresto domiciliar.

La resolución actual de la Cámara Penal ordena la libertad para Laparra, toda vez no exista otro proceso penal en su contra, y según sus abogados, por este segundo expediente ella goza de una medida sustitutiva, lo que no impedía la salida de prisión.

En este caso, el MP señala a Laparra del delito de revelación de información confidencial o reservada, por aparentemente divulgar detalles de procesos penales que se encontraban bajo reserva.