Estados Unidos se congratula por decisión de Guatemala de cancelar residencias a rusos sancionados con Ley Magnitsky

El portavoz del Departamento de Estado, de Estados Unidos, Ned Price, manifestó la complacencia del gobierno de su país por la cancelación de residencias guatemaltecas al ciudadano ruso Dmitry Kudryakov y a la bielorrusa Iryna Litviniuk, señalados de dirigir múltiples esquemas de soborno a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales guatemaltecos.

“Saludamos la decisión del Gobierno de Guatemala @MigracionGuate de cancelar la residencia de Dmitry Kudryakov e Iryna Litviniuk, ambos sancionados bajo la ley Global Magnitsky”, se lee en un mensaje que Price publicó en su cuenta de Twitter.

El mensaje iba acompañado de un enlace en el que Estados Unidos daba a conocer la sanción hacia el ciudadano ruso y la bielorrusa.

We welcome the Government of Guatemala @MigracionGuate decision to cancel the residency of Dmitry Kudryakov and Iryna Litviniuk, both sanctioned under the Global Magnitsky law. https://t.co/ZZcnYY29jZ

— Ned Price (@StateDeptSpox) November 28, 2022