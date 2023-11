Escuela de Voceadores de Prensa Libre gradúa a ocho bachilleres por madurez

Entre lágrimas y una sonrisa profunda, Miguel Ángel Pérez, de 74 años, se puso la toga y el birrete para recibir el diploma que lo acredita como bachiller por madurez, carrera que cursó en la Escuela de Voceadores de Prensa Libre.

Miguel es voceador de este matutino y desde hace 6 años decidió retomar sus estudios, pues de joven no tuvo la oportunidad para hacerlo.

“Así bromeando, en la colonia -donde vive- me dicen ¿qué hacés estudiando? Y les digo que, porque quiero seguir adelante, por qué el que no quiere aprender se queda dónde está”, comentó el graduando.

Miguel es uno de los ocho graduandos de la 11 promoción de bachilleres por madurez de la Escuela de Voceadores de Prensa Libre. Es el de mayor edad del grupo y recuerda que empezó a estudiar desde la primaria en las aulas de dicho plantel.

“Nunca imaginé llegar hasta este punto, porque todo requiere de esfuerzo y dedicación para salir adelante. Les he dicho a varios que tomen mi ejemplo para seguir avante y no quedarse estancados”, dijo Miguel, quien, además, obtuvo uno de los mejores promedios de su promoción y recibió un reconocimiento a la constancia.

La Escuela de Voceadores, en la que se atienden los niveles de primaria, básicos y diversificado -bachillerato- fue fundada el 20 de febrero de 1995 por María Mercedes Girón de Blanck presidenta del Consejo de Administración de Prensa Libre, quien buscó dar la oportunidad de aprender a leer y escribir a los voceadores y a sus familias.

Han pasado 28 años desde aquella fecha y el objetivo del proyecto sigue vigente, cambiando la vida de quienes día a día salen a vender los ejemplares de Prensa Libre, y que por varias razones no han tenido la oportunidad de concluir sus estudios.

“Es nuestra gente, son nuestros vendedores y me di cuenta de que muchos no sabían leer o escribir y allí quisimos hacer una diferencia”, señaló Girón de Blank, quien añadió que el objetivo de la escuela se mantiene vigente desde su fundación.

“Lo principal es que como periódico queremos que nuestros voceadores sepan leer y escribir, que es muy importante, y no solo es importante para ellos sino para Guatemala y creemos que debemos darle la oportunidad de tener ellos a dónde ir a estudiar y ser alguien el día de mañana”, añadió.

Agregó que “me emociona cuando veo a los señores de 70 años estudiando para salir adelante, ellos ganan y nosotros ganamos mucho en ver que podemos formar gente para mejorar el futuro de Guatemala” detalló Girón de Blank.

Testimonios

Silvia Rompich, de 35 años, señaló que con mucho esfuerzo logró llegar a ese nivel educativo, un triunfo que le dedica a su madre ya fallecida.

Agregó que espera que su esfuerzo sirva de ejemplo para sus hijos, pues ahora tiene claro que la edad no es un impedimento para salir adelante.

“Si tienen sueños por cumplir, en Prensa Libre lo pueden lograr”, comentó Rompich.

El más joven de los graduandos es Rafael Pineda, de 19 años, quién señaló que ha efectuado trabajos como vacacionista, pero ahora que ya obtuvo el título de bachiller le ofrecieron una plaza permanente, con lo que, según dice, mejorará su condición económica.

Además, Sharon Hernández, 26, comentó que en la Escuela de Voceadores de Prensa Libre concluyó sus estudios de básico y bachillerato.

“Estoy muy agradecida, es una experiencia bastante buena. La directora es una excelente maestra al igual que los profesores y los compañeros que, incluso, aprendimos a apoyarnos entre sí. Agradezco mucho a Prensa Libre por la oportunidad que nos dio, ahora quiero seguir la universidad y estudiar derecho”, comentó Hernández.

Por su parte, Judith Muralles, coordinara educativa de la escuela, señaló que durante 14 años ha tratado de que los voceadores se superen en los niveles de educación, cultura y valores.

“El voceador adquiere seguridad y confianza porque no es lo mismo un voceador que no sabe leer ni escribir y no sabe qué dice la prensa a uno que sabe hacerlo y que está preparado para, incluso, decirle a los compradores en dónde están las noticias”, dijo Muralles.

Christian Blank, CEO de Prensa Libre y Guatevisión, destacó que la Escuela de Voceadores “es un programa de gran importancia y trayectoria para el grupo Prensa Libre, y por lo tanto, la intención es seguirlo desarrollando por muchos años más”.

Señaló que esta es una meta que se alcanzó en medio de grandes sacrificios, sobre todo porque los estudiantes trabajan durante el día y por las noches desarrollaban sus tareas escolares, sacrificando tiempo en familia y días de descanso.

Graduados