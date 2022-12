“Escuché que el tráiler rebasó”: víctima del accidente de la cuesta de Villalobos relata momentos de angustia

Momentos de angustia vivieron automovilistas al ver que un tráiler descontrolado embestía a toda velocidad sus vehículos en el km 13 de la ruta al Pacífico, en la cuesta de Villalobos, Villa Nueva, un accidente que dejó un muerto, 13 heridos y por lo menos 21 vehículos destruidos, según el reporte de las autoridades.

El saldo preliminar es de una persona muerta y, de acuerdo con fuentes oficiales, se trata del conductor del tráiler, quien aún con vida fue llevado a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de las heridas, perdió la vio a su ingreso.

Otros 15 heridos fueron trasladados al Hospital Roosevelt por los Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios, otras personas fueron atendidas en el lugar del percance porque sufrieron crisis nerviosa.

Ese es el caso de Juan Carlos, uno de los pilotos que, a pesar de que se vehículo quedó completamente destruido sobrevivió al impacto y narró los momentos de pánico que vivió durante el accidente.

“Iba para Villa Nueva, venía manejando tranquilo y escuché que el tráiler rebasó, pero el tráfico para agarrar el desnivel estaba lento cuando sentí el golpe atrás, gracias a Dios solo un golpe en el brazo, solo el vehículo que se destruyó”, recuerda Juan Carlos, quien además dijo que regresaba del trabajo.

“Le doy gracias a Dios porque no me pasó mayor cosa. Las cosas se pueden recuperar, pero la vida no. Me sentí apenado cuando vi que la señora auxiliaba a su hijo que estaba enterrado, pero gracias a Dios la gente vino a rescatarlo rápido y se lo llevaron”, añadió Juan Carlos, mientras retiraba sus pertenencias que transportaba en su vehículo, el cual ahora quedará en un depósito judicial.

Juan Carlos detalló que “esta ruta es peligrosa, pero los conductores de tráiler no respetan la vía y rebasan por todos lados, y eso fue lo que pasó hoy, todos veníamos tranquilos y de repente el tráiler vino a impactar y se llevó varios carros”.

Henry Quevedo, portavoz de la PMT de Villa Nueva, señaló que el paso por el lugar del percance estará cerrado por las próximas horas, por lo que hizo el llamado a los conductores para tomar rutas alternas.

Añadió que los agentes de Tránsito habilitaron dos carriles reversibles a un costado de la carretera, sobre el tramo con dirección a la Calzada Aguilar Batres.

La carga vial ya era densa, pero debido al accidente se intensificó sobre el tramo y sectores aledaños como la calzada Aguilar Batres.

En la última actualización, se informó que la fila de vehículos se extiende hasta El Trébol, en la zona 11 de la capital.