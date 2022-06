Érick Archila pidió pagos millonarios por hacer “obra social”, señala colombiano que firmó cheques por más de Q29 millones

“El hombre llamaba insistentemente de diferentes teléfonos (…) mantenía en su oficina cerca de cuatro o cinco teléfonos y era insistente”. Este es parte del testimonio de Juan Carlos Ortiz Mutis, un exejecutivo de la empresa Edemtec, S.A., subcontratada por Trecsa, quien declaró en contra del exministro de Energía y Minas, Érick Archila, buscado por la Justicia por sus vínculos con casos de corrupción.

Este lunes, en el Juzgado de Extinción de Dominio el Ministerio Público (MP) reprodujo la declaración en anticipo de prueba del ciudadano colombiano, Juan Carlos Ortiz Mutis, quien fue ejecutivo de la empresa Edemtec, S.A., subcontratada por Trecsa.

Ortiz Mutis reveló en esa declaración cómo entregó más de Q29 millones al exmnistro Érick Archila de 2013 a 2015.

Según el exrepresentante de Edemtec, S.A., el exministro Archila cobró por “obras sociales” y la justificación de esos pagos se basó en la conflictividad social. En su relato, Ortiz Mutis detalló que Archila le pidió pagos par hacer “obras sociales en comunidades que se oponían a los proyectos de electrificación”.

Según el exgerente, la compañía Edemtec pagó los Q29 millones a las empresas Conyers Business, S.A., Publicitas, S.A. y Torema, S.A., las tres vinculadas a Archila.

Los cheques fueron entregados por Ortiz Mutis personalmente a Archila en su oficina del Inde y en oficinas que tenía el exfuncionario en un edificio de zona 10.

Testimonio

“En 2013 le di Q8 millones y en 2015 fueron Q21 millones, en el 2015 -Archila- me llamaba constantemente por los pagos, usaba unos cuatro o cinco celulares desde los que pedía pagos”, expuso Ortiz Mutis.

“Directamente me llamaba a las reuniones a mirar el avance de obra y me decía que, según el acuerdo realizado en el 2012, tenía que entregarle los recursos a través de sus empresas para hacer toda la gestión social. Es así que en 2013 tuve cerca de cuatro o cinco reuniones y firme cerca de cuatro cheques por cerca de Q8 millones 722 mil”, dijo Ortiz Mutis.

En su testimonio agregó que “en el 2015 el hombre llamaba insistentemente de diferentes teléfonos, ya no de esos teléfonos, sino que mantenía en su oficina cerca de cuatro o cinco teléfonos y era insistente. En 2015 firmé cerca de seis cheques que sumaban cerca de 21 millones 521 mil 504 y en un total de los cheques que firmé eran Q29 millones 522 mil 227”.

Además, agregó que en una oportunidad se reunió con Archila en una casa desocupada en zona 14 de la capital. “En mayo (de 2015) me llama urgentemente y me dice que teníamos que reunirnos en una casa de zona 14. Él tenía muchos celulares en su mano, me pide mi celular, me lo quita y lo pone en otra habitación y me dice ´mire ingeniero, resulta que están detrás de mí, me buscan a mí y le voy a solicitar y exigir que destruyan todos los documentos que ustedes han de tener (…) dentro de su organización”, señaló Ortiz Mutis.