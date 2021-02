En imágenes: “Son nubes de polvo y humo”, se quejan vecinos afectados por incendio en vertedero de Amsa

El incendio continúa afectando a habitantes de las colonias en los alrededores del vertedero a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (Amsa).

Desde hace varios días se registra un incendio en los desechos y el humo alcanza a las viviendas, donde vecinos han indicado que tratan de que este no ingrese a los inmuebles, pues temen daños a la salud.

Unas mil 300 familias de las colonias Bello Amanecer, Plan Grande y Alta Mira Las Nubes, en Villa Nueva, se ven afectadas por el humo.

En un recorrido que efectuó Prensa Libre se observó intensidad del humo en la colonia Altamira Las Nubes, donde las familias no pueden no dormir.

Afirman que ya se reportan personas enfermas, algunos incluso han dejado sus casas por los efectos del humo.

Hugo Miranda, vecino de la colonia Alta Mira Las Nubes, zona 3 de Bárcenas, Villa Nueva, recuerda que desde noviembre del 2020 son afectados por el humo y necesitan que las autoridades pongan cartas en el asunto para solventar este problema, pues cada día su salud se deteriora a causa de la contaminación.

“Ya las personas se están enfermando de la garganta, hay niños que padecen, por lo que es necesario que las autoridades vean cómo apagar el fuego. No es de ahorita ya llevamos varios meses”, expresó Miranda, quien añadió que espera una respuesta para que el humo no se les siga afectando.

Añadió que los amaneceres son los más complicados, porque muchso vecinos, principalmente niños se despiertan con complicaciones en la garganta, lo cual les causa una doble preocupación porque también se enfrentan a la pandemia de coronavirus.

Elba Núñez, una vecina de la tercera edad afectada, manifestó que a los niños se les dificulta dormir a causa del humo que entra en las casas y teme que la situación se salga de control y los pequeños terminen en un hospital.

“Yo ya no puedo ni hablar, tengo lastimada la garganta y por las noches son nubes de polvo y de humo las que entran”, expresó Núñez.

Ares López, también residente de la colonia Alta Mira Las Nubes, señaló que este lunes se abocaron a las oficinas de Amsa para exigir que apaguen el incendio, ya que la situación es insostenible porque niños y ancianos están enfermando.

Ante la indiferencia de las autoridades de Amsa, hace un llamado a organizaciones que los puedan ayudar, pues piensan tomar medias de hecho ya que es un problema recurrente que impacta en la calidad de vida de quienes habitan la zona.

“Tratamos de hablar socialmente, pero no pueden, querían que dejáramos números de teléfono y no logramos nada. En el transcurso de la noche no podemos dormir, en la mañana nuestros hijos amanecen con tos y es un problema grave, porque las partículas que salen de la basura son muy fuertes y estamos inhalando todo ese humo tóxico, por lo que exigimos que tomen cartas en el asunto”, refirió López.

Para Enio Flores, vecino de la Colonia Bello Amanecer, Villa Nueva, la situación es insoportable, porque desde hace más de un mes que se incendió el vertedero y “las autoridades no hacen nada por solucionar el problema”.

“Tenemos problemas con los niños y los abuelitos por el tema respiratorio, ya no sabemos si es el covid o el humo el que nos perjudica, por lo que exigimos al Gobierno que tome cartas en el asunto, porque son más de mil familias las perjudicadas”, señaló.

Recolectores de desechos aseguran que además del impacto en la salud a causa del humo, también tienen dificultades económicas porque no pueden trabajar a causa del incendio.

Uno de los recolectores, quien prefirió no revelar su identidad, señaló que las autoridades no tienen la voluntad de apagar el fuego, y que él y sus compañeros deben arriesgarse porque no tienen un sueldo fijo, por lo que espera que la situación se regularice cuanto antes.

“La situación no afecta solo a uno, afecta a mucha gente que vive del reciclaje, es una pena porque no tenemos una entrada -sueldo- fija y por eso no arriesgamos acá”, señaló el recolector.

Jackeline Morales, directora de Amsa, indicó que sospechan de que el incendio fue provocado. Mientras que Rosa López, ingeniera de esta organización, aseguró que hacen lo posible por controlar el incendio, pero por el humo la visibilidad es escasa.