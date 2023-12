Embajador de EE. UU. ante la OEA dice que sería trágico si Bernardo Arévalo no asume el poder

Luego de que las Organización de los Estados Americanos (OEA) aplicara un artículo de la Carta Democrática Interamericana que permite pedir su “consentimiento” a Guatemala para recibir una visita de buenos oficios respecto a la crisis política derivada de las acciones del Ministerio Público (MP) en contra de los resultados electorales, el representante de EE. UU. ante ese organismo, Frank Mora, reiteró su preocupación por los riesgos de socavar la democracia y el Estado de derecho en el país.

Durante una entrevista con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, Mora habló respecto a cómo se visualiza la situación por la que atraviesa Guatemala a causa de la judicialización del proceso electoral y dijo que “hay una situación de crisis” y que sería “realmente trágico” si Bernardo Arévalo no asume la Presidencia el próximo 14 de enero.

El diplomático reiteró que no es una preocupación exclusiva de EE. UU., sino que de por lo menos 29 países de la región y del Caribe que integran la OEA, cuyos representantes mostraron su preocupación este martes 12 de diciembre y acuerparon la resolución para enviar una misión a Guatemala.

¿Qué importancia tiene la visita de embajadores de la OEA a Guatemala?

“Esto tiene algo nuevo, en el sentido que la idea es que vaya un grupo pequeño de embajadores ante la OEA para una visita por parte del Consejo Permanente. Esperemos que Guatemala acepte la oportunidad y que invite a este grupo de embajadores. La idea es que este grupo (…) de muy cerca hablen con sectores de la sociedad civil, con el Gobierno, con una variedad de sectores de la sociedad guatemalteca, el sector privado, por ejemplo, para tener más información, para poder tener una conversación sobre lo que realmente nos preocupa en el Consejo Permanente y que está reflejado en la resolución que se aprobó hoy”.

¿Qué dudas tienen o que necesitan aclarar durante esta visita?

“Bueno, conocemos bastante lo que está ocurriendo en Guatemala, pero no hay nada mejor que tener una conversación directa y honesta con diferentes grupos dentro de Guatemala, incluyendo el Gobierno y el sector privado, así que sí es para oírlos, su perspectiva, sus inquietudes y creo que esa conversación directa, honesta, franca, donde todos podemos expresar nuestras inquietudes y recibir información que quizás no la tengamos de algunos grupos dentro de Guatemala”.

¿Cómo deberían interpretar las autoridades del MP y otros actores el pronunciamiento de un grupo de diputados de EE. UU. que exigen respeto a la democracia?

“Es una declaración bipartidista hecha por senadores de los dos partidos, senadores muy importantes y esto demuestra que la política de Estados Unidos no es simplemente una política, una posición del presidente Biden o de la administración Biden, sino realmente existe un consenso en el gobierno que ven con preocupación lo que está ocurriendo y que estamos todos republicanos, demócratas, el Congreso, el Ejecutivo y la sociedad civil realmente preocupados por los acontecimientos en Guatemala y hoy, durante la reunión del Consejo Permanente 29 gobiernos se expresaron contundentemente mostrando su preocupación con los intentos de socavar el Estado de derecho y la democracia en Guatemala”.

Respecto al pronunciamiento del presidente Alejandro Giammattei que señala que funcionarios de EE. UU. interfieren en decisiones del país ¿qué reacción tienen al respecto?

“Lo primero es que el Congreso se ha pronunciado, reitero que era una posición bipartidista, republicanos y demócratas que han expresado su preocupación con el tema del Estado de derecho, la transición de mando al presidente electo, además esto no es una posición solo de EE. UU., reitero que la comunidad internacional, 29 gobiernos en América Latina y el Caribe hoy expresaron claramente, no solo en la resolución, pero deben de leer las intervenciones de varias delegaciones que realmente fueron muy claras, muy precisas, muy contundentes en cuanto a sus preocupaciones y la importancia de defender y proteger la voluntad del pueblo de Guatemala”.

“En este caso hay una situación de crisis en Guatemala y estamos preocupados y enfocándonos en ese tema, pero esto no es un tema simple de Guatemala, la OEA se ha expresado claramente, por ejemplo, en Nicaragua, y ha tenido resoluciones y las mismas inquietudes y preocupaciones con el Estado de derecho y la falta de democracia en Nicaragua”.

“Esto es parte de lo que hacemos en la OEA y es defender consistente con la Carta Democrática Interamericana, de la cual todos somos miembros y firmamos de que hay que defender la democracia, no solo en Guatemala, pero defender la democracia en toda la región.”

¿Qué tan cerca estamos para que se invoque la Carta Democrática para suspender o expulsar a Guatemala de la OEA?

“No voy a especular, no hablo en nombre de la OEA, hablo en nombre de los Estados Unidos ante la OEA, y no voy a especular en cuanto a lo que podría ocurrir en Guatemala en el futuro o lo que sería la reacción por parte de la OEA. Nosotros estamos enfocados en lo que está ocurriendo en este momento y reaccionando a los a acontecimientos dentro de Guatemala, que es de gran preocupación, como dije anteriormente, de muchos países, muchos gobiernos de América Latina y el Caribe, incluyendo, los 29 que aprobaron la resolución de hoy”.

El presidente Giammattei afirma que no hay ninguna acción que pueda impedir que las autoridades electas asuman el 14 de enero ¿EE. UU. confía en esa aseveración del mandatario?

“Nosotros seguimos las acciones que ha tomado el Ministerio Público y otras entidades en Guatemala, a eso es lo que está la OEA respondiendo y el gobierno de Estados Unidos respondiendo a estos intentos por parte del Ministerio Público de socavar la voluntad y la soberanía del voto, eso no lo digo yo solo, lo dicen 29 gobiernos que se expresaron hoy claramente. A eso es lo que nosotros nos estamos refiriendo, a la expresión de anular las elecciones, como vimos recientemente del Ministerio Público, al arresto, la judicialización de la política, a eso está reaccionando la OEA, independientemente de lo que dijo el presidente hoy”.

¿Está Giammattei jugando un papel alineado a la posición de EE. UU.?

“Como diplomático no me corresponde a darle explicación o a tratar de interpretar lo que está haciendo o lo que dice el presidente. El presidente habla muy claro, lo dijo en su documento, no voy a hacer comentarios, no me corresponde a mí reaccionar al comunicado que publicó el presidente hoy día”.

¿Desde el Departamento de Estado se ha contemplado una sanción de carácter comercial para Guatemala?

“Me disculpa, no es que no quiera responder a su pregunta, pero eso es especular de lo que podríamos hacer en el futuro, no nos corresponde a nosotros cuando tenemos debates internos hablar de estos con los medios. Nosotros siempre en Estados Unidos el gobierno es un proceso interagencial donde se discuten posibilidades de política en todos los temas, no solo en Guatemala, y nosotros preferimos no hablar en público de lo que estamos discutiendo dentro del gobierno hasta que se decida, hasta que el presidente decida que esta es la medida de tomar”.

¿Cuál diría usted que es el escenario si Bernardo Arévalo no asume la Presidencia?

“Yo creo que todo lo que queremos en la OEA, todos los miembros, los 29 por lo menos, y, por supuesto, el secretario general lo que quiere es que se respete la voluntad del pueblo guatemalteco y que el presidente electo, Bernardo Arévalo, tome el mando del país como presidente de la República, ese es el objetivo y que se mantenga el Estado de derecho y la democracia en Guatemala y en todos los países del hemisferio. Creo que sería realmente trágico si al señor Bernardo Arévalo se le niega la oportunidad expresada por el pueblo guatemalteco de tomar el mando del país como presidente de la República”.