Embajada de EE. UU. lanza convocatoria para que guatemaltecos participen en programa de becas dirigido a líderes estudiantiles

Los jóvenes guatemaltecos que deseen estudiar en EE. UU. pueden optar por la la beca Study of the U.S. Institutes (SUSI, en inglés), cuya convocatoria fue lanzada este martes 23 de noviembre por la embajada de ese país en Guatemala.

La convocatoria para la beca fue lanzada con cuatro programas distintos y cuyo propósito “es proporcionar a los becarios una comprensión más profunda e integral de los Estados Unidos al mismo tiempo que mejoran sus habilidades de liderazgo”.

De acuerdo con la embajada estadounidense, “durante el programa, los becarios participan en cursos académicos rigurosos y paneles de discusión, interactúan y establecen redes con académicos estadounidenses, se reúnen con expertos en las respectivas disciplinas, visitan instituciones cívicas y, en algunos casos, participan en simposios y conferencias de investigación”.

Damos la bienvenida a los solicitantes con discapacidades y nos comprometemos a organizar adaptaciones razonables.

Modalidades

Líderes estudiantiles – Políticas Públicas

SUSI: Líderes estudiantiles – Políticas Públicas “es un programa de cinco semanas diseñado para estudiantes líderes interesados en políticas públicas en el que reciben una introducción al sistema federal de los EE. UU. y conocen sobre el papel de las instituciones no gubernamentales”.

Se informó que las actividades se llevan a cabo en español en el Instituto de Entrenamiento y Desarrollo (ITD, por sus siglas en inglés), ubicado en Amherst, Massachusetts. Al final del programa realizan una visita a Washington, D.C., para un seminario con jóvenes líderes de Latinoamérica.

Las postulaciones para el ciclo 2022 se encuentran abiertas del 3 de noviembre al 13 de diciembre de 2021 a las 3:00 p.m. (hora de Guatemala). Para información sobre los criterios de elegibilidad y postulaciones, los interesados pueden visitar el siguiente enlace: https://gt.usembassy.gov/es/education-culture-es/susi-es/susi-lideres-estudiantiles-politicas-publicas/

Líderes estudiantiles – Mujeres indígenas y afrodescendientes

SUSI: Líderes estudiantiles – Mujeres indígenas y afrodescendientes es un programa de cinco semanas en el cual las participantes viajarán a Estados Unidos para participar en un intercambio académico intensivo que se complementará con viajes educativos y actividades de liderazgo, con temas como la participación de las mujeres en la vida pública de EE. UU. para promover democracias más efectivas, el papel de las instituciones no gubernamentales, igualdad de género, éxitos y retos especialmente para las mujeres indígenas y afrolatinas. Todas las actividades se realizarán en español en la Universidad de Arizona, en Tucson, Arizona.

Las postulaciones para el ciclo 2022 se encuentran abiertas del 3 de noviembre al 13 de diciembre de 2021 a las 3:00 p.m. (hora de Guatemala). Para información sobre los criterios de elegibilidad y postulaciones, los interesados pueden visitar el siguiente enlace: https://gt.usembassy.gov/es/education-culture-es/susi-es/susi-lideres-estudiantiles-mujeres-indigenas-y-afrodescendientes/

Educadores de Secundaria

Study of the U.S. Institutes (SUSI) para educadores de secundaria es un programa académico intensivo que cuenta con visitas culturales con el propósito de dar a los educadores de secundaria y administradores educativos la oportunidad para ampliar su conocimiento sobre la cultura, sociedad, valores e instituciones de Estados Unidos.

Las postulaciones para el ciclo 2022 se encuentran abiertas del 3 de noviembre al 20 de diciembre de 2021 a las 9:00 p.m. (hora de Guatemala). Para información sobre los criterios de elegibilidad y postulaciones, los interesados pueden visitar el siguiente enlace: https://gt.usembassy.gov/es/education-culture-es/susi-es/susi-educadores-de-secundaria/

Profesores Universitarios

El programa Study of the U.S. Institutes para académicos busca dar a profesionales de universidades extranjeras la oportunidad de profundizar su comprensión sobre la sociedad, cultura, valores e instituciones de los EE. UU. Este es un programa de intercambio de cinco semanas que combina clases, seminarios, talleres y visitas culturales sobre una amplia variedad de temas.

Las postulaciones para el ciclo 2022 se encuentran abiertas del 3 de noviembre al 20 de diciembre de 2021 a las 9:00 p.m. (hora de Guatemala). Para información sobre los criterios de elegibilidad y postulaciones, los interesados pueden visitar el siguiente enlace: https://gt.usembassy.gov/es/education-culture-es/susi-es/study-of-the-u-s-institutes-susi-para-academicos/

Además, el Gobierno de Guatemala por medio de la Secretaría General de Planificación (Segeplán) implementa una feria de becas para beneficiar a estudiantes que quieren profesionalizarse en otros países.

La Segunda Feria Virtual de Becas se llevó a cabo el 22 de noviembre pasado, pero para más información se debe ingresar en el siguiente enlace.

Regístrate en https://bit.ly/BecasSEGEPLAN