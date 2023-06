Elecciones Generales 2023: Sala ampara a Prosperidad Ciudadana para que participen candidatos a diputados por 11 distritos

La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativa amparó provisionalmente al partido Prosperidad Ciudadana (PC) y permite la participación de candidatos a diputados por 11 distritos, sumado a candidatos a alcaldes.

El 26 de mayo recién pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó de manera unánime las apelaciones que buscaban validar la candidatura de Carlos Pineda y el resto de los candidatos del partido PC.

El pleno constitucional resolvió en sesión extraordinaria, declarar sin lugar dos apelaciones, lo que dejaría fuera a más de mil 200 candidatos de la organización partidaria en las próximas elecciones generales el domingo 25 de junio.

En esa ocasión, los magistrados rechazaron la acción que presentó Pineda y otra que promovió, sin éxito, Edwin Lux, candidato a diputado por la misma agrupación política.

Lilian García, secretaria general de PC y actual diputada de la UNE, explicó el contenido de la resolución. Indicó que “están preparados nuevamente para competir, para participar este 25 de junio gracias a la resolución de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo”.

Dijo que con la resolución tienen la oportunidad de participar en 11 departamentos. “Se está viendo aún a través de la Sala Sexta el siguiente grupo que serían todos los órganos formales”, indicó.

Añadió que los candidatos a diputados por el listado nacional y el Parlacén estarían en el segundo grupo, el cual ven cómo los pueden “rescatar”.

Según García, el director del Registro de Ciudadanos manifestó públicamente que no tenían ningún impedimento legal para participar en esta contienda electoral.

“Son 11 departamentos en los cuales ya podemos empezar a hacer nuevamente campaña electoral y que vamos a estar participando en las urnas el 25 de junio”, destacó.

Resaltó que con esta resolución vuelven a la vida política, luego de que levantaran la suspensión.

Departamentos

Los 11 departamentos:

Guatemala

Quetzaltenango

Huehuetenango

Chimaltenango

Jutiapa

Alta Verapaz

Santa Rosa

Izabal

Sacatepéquez

Totonicapán

Escuintla

García afirmó que el partido PC “siempre le dio a él -Carlos Pineda- el respaldo como persona para que él pudiera desempeñarse como candidato presidencial”.

Cuando le preguntaron a García sobre qué le responde a Pineda que públicamente ha dicho que “el partido lo dejó vendido” y que ahora ella no mencionó que se podría rescatar la candidatura presidencial, respondió: “Él siempre dijo que yo no estaba presente, no me gusta a veces el actuar de algunos abogados de los cuales él tenía en su equipo”.

Añadió que muchas veces le dijo a Pineda que la dejara trabajar y que él viera lo de su candidatura y ella se ocuparía de lo político y lo legal por su papel como secretaria general.

Según García, Pineda le decía que tenía buenos abogados y ella le decía “dele pues”.

Lea también: CSJ rechaza amparos con los que Carlos Pineda intentaba frenar impresión de papeletas

Afirmó que no conoce a los abogados y “no es que lo estemos dejando fuera – a Pineda-, la otra parte lo incluye a él -es decir otra resolución.”

Agregó: “Él no es legal, sino aquí estuviera, fue postulado en la segunda asamblea que nosotros hicimos de postulación y por ende es que están todos los diputados por lista nacional y los diputados al Parlacén y los diputados por los departamentos no legales”.

Respecto del por qué desistieron de la primera apelación cuando Pineda también apeló para estar en la contienda electoral, García indicó que “de buena fuente” se enteró que la CC iba a dejar afuera a toda la agrupación, entonces decidió desistir de esa apelación para “intentar salvar al partido”.

No quiso especificar cómo obtuvo esa información y negó que lo hizo para dejar a Carlos Pineda afuera de la contienda.

Por esta resolución a favor del partido PC, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que está evaluando apelar ante la CC debido a que tienen un amparo a favor y otro en contra de la participación de los candidatos y que sea la CC quien resuelva.