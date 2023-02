Elecciones en Guatemala: Facebook e Instagram no aceptarán pago de pauta electoral desde el extranjero

Delegados de los partidos políticos que están en contienda electoral se reunieron este martes 7 de febrero con personeros de Meta, empresa a la que pertenecen Facebook e Instagram, para capacitarse sobre los parámetros bajo los cuales se permitirá la pauta de propaganda durante la campaña electoral de este año, que comienza el 27 de marzo próximo.

Uno de los criterios establecidos es que ninguna de estas redes sociales permitirá que los pagos de los anuncios se hagan desde fuera de Guatemala, sino que las personas encargadas de las cuentas verificadas de las agrupaciones políticas, deberán tener un domicilio en el país para poder hacer la contratación.

“Meta es bien especifico por ser un tema político, las publicaciones del tema político la persona que haga el pago debe estar dentro del territorio de Guatemala, no se puede hacer desde el exterior. Hemos localizado que muchos administradores de las páginas no están en Guatemala, e incluso, algunos pagos de pauta no los hacen con personas dentro del territorio guatemaltecos y esta vez Meta cerrará este espacio”, expuso Pablo Portocarrero, jefe de la Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La principal práctica de algunos partidos políticos es contratar a alguien que está fuera del país para pagar los anuncios, lo que representa hasta un 25% del total de anuncios, según Portocarrero.

El funcionario expuso que se definió que habrá una persona especifica que se encargará de hacer los pagos de la pauta en el país, la cual certifica la información con su DPI y la inscripción del descargo de responsabilidad.

En cada publicación aparecerá quién es la persona que hizo el pago, y esa información será pública por 7 años.

“A la hora de que se haga una publicación que ofenda o va en contra de los lineamientos que tiene Facebook, esa persona tendrá que responder ante las autoridades”, expuso Fridel de León, del partido Bien.

Mientras tanto, otros delegados de los partidos políticas consideran que pautar únicamente desde el territorio nacional representa una dificultad.

“Hay antecedentes de otras campañas que se han colocado fuera del país para usuarios en Guatemala, pero también genera una dificultad para comunicarse con los guatemaltecos en el extranjero”, expuso Alejandro Martínez, secretario de actas del partido Unionista.

Redes sociales

De momento las únicas redes sociales que pueden ser utilizadas para pauta política son Facebook e Instagram, considerando que son las únicas que cumplen con los parámetros definidos por el TSE, en cuanto a que los partidos pueden pagar anuncios en plataformas donde se verifique la cuenta y acepte el pago de pauta de temas políticos.

En el resto de las redes sociales, los partidos políticos tendrán libertad de hacer publicaciones orgánicas.

Los partidos pueden iniciar con el pago de anuncios una vez Meta verifique sus cuentas; sin embargo, únicamente con anuncios de proselitismo, y a partir del 27 de marzo ya pueden pagar anuncios de propaganda política.