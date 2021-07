“El paso a desnivel no está diseñado para que funcione”: Comunicaciones dice que rescindirán contrato de la obra en San Lucas

Tal parece que el caos vial que se vive a diario en San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, sobre todo en horas pico, continuará por mucho tiempo más, luego que el Ministerio de Comunicaciones informó este miércoles 21 de julio que rescindirá el contrato de construcción del paso a desnivel del km 27.5 de la ruta Interamericana, porque el diseño no es funcional.

El ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, acudió este día a una citación a la bancada de diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en donde confirmó que el diseño que tiene el puente que se iba a construir en el lugar no sirve y no desfogará el tránsito que se acumula en el lugar.

“El diseño no miramos que vaya a solucionar el problema. Ya hay un evento levantado y ya se dio un anticipo y -no- vamos a seguir con algo que no va a desfogar o solventar el problema”, dijo el ministro Maldonado.

“La curva que tiene diseñado ese nivel no permite tráfico pesado y por ende no nos va a servir. Entonces ya estamos hablando con la empresa y con el alcalde, obviamente por los derechos de paso y definitivamente estamos viendo la posibilidad de rescindir por mutuo acuerdo ese contrato”, refirió el titular de Comunicaciones.

Maldonado reconoció que tal vez no es lo mejor cancelar la obra y empezar de cero, pero dice que no pude seguir adelante con un proyecto que no está diseñado para que funcione.

Cree que es más responsable cancelar el proyecto y levantar un nuevo evento con un diseño que sí sea funcional y que sí vaya a desfogar las cargas vehiculares.

“La ventaja que tenemos es que la empresa está consciente que no va a funcionar y está anuente a rescindir el contrato de mutuo acuerdo. Será un fracaso de la administración pasad de este ministerio, no del presidente, que el ha dicho que es de los primeros puntos a abordar”, expresó Maldonado.

“Vamos a rescindir ese contrato, porque ya analizamos el diseño y no sirve, entonces no vamos a seguir con algo que nos puede acarrear problemas solo por ejecutar el presupuesto”, señaló el ministro.

El funcionario fue cuestionado sobre cuándo podría tenerse un nuevo diseño y evento y respondió que posiblemente en unos dos meses, pues ya están trabajando.

Los congresistas explicaron que hay inversiones en el área que están apostando a que el paso a desnivel esté listo, pero con la rescisión del contrato esa obra podría retrasarse unos dos años.

El diputado Carlos Barreda, dijo que ingenieros vinculados al Gobierno había cuestionado el diseño del paso a desnivel y le recomendó al ministro que tuviera cuidado que fuera a ser que esas personas quisieran ser los constructores.

Afirmó que era importante que el Ministerio de Comunicaciones tomara decisiones pero que el simple hecho de rescindir el contrato ya era un fracaso para el gobierno, pero reconoció que es mejor hacer un proyecto bueno que uno malo.

El paso a desnivel

El 9 de agosto de 2019 el Ministerio de Comunicaciones sacó a licitación el proyecto Construcción paso a desnivel de la ruta CA-01 Occidente en el km 27.5 de la ruta Interamericana, San Lucas Sacatepéquez.

La fecha última para presentar ofertas cerró el 22 de octubre de ese mismo año y el 5 de diciembre del 2019 el proyecto fue adjudicado a la empresa Grupo Muratori Sociedad Anónima, por un monto de Q19 millones 199 mil 901.20.

El 26 de abril de 2021 el Ministerio de Comunicaciones cerró los dos carriles que van hacia la capital, en el km 27.5, para empezar con los trabajos de construcción del puente.

Esos trabajos preliminares requerían que el paso estuviera cerrado durante siete semanas, pues iban a perforar unas bases para la obra, por lo que se habilitó un carril reversible en los que van a Occidente, pero debido a la cantidad de carros que circulan en ambos sentidos se generaba caos vial.

Fueron habilitadas rutas alternas en la ruta que va de Sacatepéquez hacia Bárcenas y en el antiguo tramo entre Mixco y San Lucas. El camino alternativo más rápido y funcional era por la aldea El Manzanillo, Mixco, pero coincidentemente con el inicio de los trabajos en la Interamericana, el alcalde Neto Bran la cerró y adujo que allí se estaban haciendo obras municipales que impedían la circulación vehicular.

Dan marcha atrás

Cinco días después de iniciados los trabajos en el km 27.5, el Ministerio de Comunicaciones reabrió el paso en los carriles que van de Occidente a la capital, debido a que era imposible manejar el flujo vehicular y había muchas quejas de pilotos que hacían hasta tres horas para pasar por el área.

Las autoridades rellenaron los agujeros que habían abierto y reasfaltaron el área y dijeron que la obra quedaría suspendida mientras se tomaban decisiones de cómo manejar la situación.

El entonces ministro de Comunicaciones, Edmundo Lemus, afirmó que se construirían dos carriles auxiliares en el área, con lo cual siempre habrían cuatro funcionado y no se generaría problemas de viabilidad mientras se hacía el proyecto, pero finalmente nunca se hicieron.