EE. UU. rescata con helicóptero a migrante guatemalteca herida en montañas de Arizona

La agencia indicó en un comunicado que su unidad de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) recibió el lunes una llamada de emergencia de la mujer, de 37 años, lo cual llevó al envío del helicóptero.

Después de que la migrante fuera localizada, un especialista de socorro que es también técnico en emergencias médicas descendió desde el helicóptero sujeto con un arnés al cable de 30 metros y evaluó la condición de la mujer.

El socorrista equipó a la mujer herida con un chaleco, gafas protectoras y casco, y apagó la fogata que la guatemalteca había encendido. A continuación ambos fueron izados hacia el helicóptero.

La CBP informó que la mujer fue llevada a la Base de Operaciones Avanzadas de San Miguel y de allí socorristas la trasladaron al Hospital Indian de la localidad de Sells para evaluación y tratamiento.

“Nuestro compromiso inquebrantable es preservar la vida sin importar las circunstancias. Nuestro personal cuenta con el equipo y la tecnología de avanzada para dar ayuda humanitaria a personas en terrenos implacables que a menudo resultan en lesiones e incluso la pérdida de vidas”, señaló José Muriente, subdirector de operaciones aéreas de AMO en Tucson, citado en el comunicado.

La agencia indicó que en el periodo fiscal 2022 las operaciones de AMO resultaron en 967 arrestos y 134 mil 981 capturas de migrantes indocumentados, así como en la incautación de 114 mil 100 kilogramos de cocaína, 670 kilogramos de fentanilo, 11 mil 600 kilogramos de mentanfetaminas, 1.342 armas de fuego y 21.7 millones de dólares en efectivo.

