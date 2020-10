EE. UU. llama corruptos a Felipe Alejos y Delia Bac y les prohíbe que ingresen a su territorio

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, señalo en su cuenta de Twitter este miércoles 28 de octubre que “los actos corruptos de Delia Bac y Felipe Alejos Lorenzana socavaron el estado de derecho en Guatemala”.

“Los estoy designando públicamente junto con los miembros de la familia inmediata de Alejos como no elegibles para ingresar a los EE. UU.”, agregó.

En un comunicado de prensa, Pompeo manifestó: “Hoy anuncio la designación del primer secretario del Congreso de la República de Guatemala, Felipe Alejos Lorenzana, y la exdiputada Delia Bac, por su implicación en importantes actos de corrupción. La corrupción de los señores Alejos y Bac ha socavado el estado de Derecho y la fe del público guatemalteco en su gobierno y en las instituciones democráticas y los procesos públicos de su país”.

Añade que mientras actuaba en su capacidad oficial como diputado en el Congreso de Guatemala, Alejos estuvo involucrado en actos de corrupción para enriquecerse, al mismo tiempo que perjudicó gravemente la actividad económica internacional de las empresas estadounidenses.

Mientras que en su capacidad oficial como diputada de 2008 a 2020, Bac estuvo involucrada en actos de corrupción, incluido el uso de su influencia política para el enriquecimiento personal y el progreso de ella y su familia.

Añade que estas designaciones se realizan bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2020 (Div. G, PL 116-94).

Según la Sección 7031 (c), una vez que el secretario de estado designa a funcionarios de gobiernos extranjeros por su participación, directa o indirecta, en corrupción significativa, esas personas y sus familiares directos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos.

La ley también requiere que el secretario de estado designe pública o privadamente a dichos funcionarios y a sus familiares inmediatos.

Además del señor Alejos, el Departamento designa públicamente a su esposa, María Ximena Morales de Alejos, y a sus hijos menores.

Resalta que estas designaciones reafirman el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción en Guatemala.

Apoyamos al pueblo guatemalteco en esta lucha. El Departamento seguirá utilizando estas autoridades legales para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos que operan con impunidad en la región y en todo el mundo, señala el comunicado.

