EE. UU. expresa preocupación por fallo de la CC que frena de nuevo juramentación de Gloria Porras

La Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos compartió este viernes 20 de agosto, mediante un mensaje, su preocupación por la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de impedir nuevamente la juramentación de Gloria Porras como magistrada a esa corte.

“Compartimos la preocupación de los ciudadanos guatemaltecos con la decisión del 18/08 de la Corte de Constitucionalidad, que impidió nuevamente la juramentación de un magistrado debidamente electo”, dice el mensaje de la entidad gubernamental estadounidense.

Agrega que la elección de Porras se dio “en un proceso que había sido revisado y ratificado en forma cuidadosa por la institución electora de acuerdo con la ley guatemalteca”.

“Este fallo es perturbador, ya que respalda las mociones presentadas por una organización con un historial documentado de socavar los procesos democráticos”, agrega el mensaje.

“El uso transparente y juicioso del proceso legal es fundamental para el estado de derecho necesario para la prosperidad, la seguridad y el buen gobierno”, enfatiza.

El miércoles último (18/08), la CC otorgó amparo provisional a la Fundación Contra el Terrorismo y a Juan José Sandoval Saucedo con lo que ordena al Congreso abstenerse de juramentar a Porras como magistrada titular por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos.

En la resolución, la CC señala “la amenaza, futura y cierta, que la autoridad cuestionada juramente y de posesión al cargo de magistrado de la CC al representante del Consejo Superior Universitario al infringir el procedimiento constitucional para elegirlo y que se encuentran recurso(s) pendientes de ser resuelto”.

Previo a resolver, el 3 de agosto recién pasado la alta Corte solicitó varios documentos, que van de la mano con los argumentos que presentó la referida Fundación en su amparo.

También pidió presentar copia íntegra de las resoluciones mediante la cuales se decidió respecto de los recursos de reposición interpuestos, como presentar las partes conducentes de las actas en las que conste la forma en que se analizó el requisito consistente en acreditar experiencia docente universitaria, de los participantes en el proceso de designación de magistrados para la CC, período 2021-2026, por parte de ese órgano.

El 12 de agosto, el Congreso dejó en suspenso nuevamente la juramentación de Gloria Porras, debido a una enésima demanda contra la Universidad.

En esa ocasión, Lucrecia Marroquín de Palomo, vicepresidenta del Legislativo, dio lectura a la notificación remitida por la sala quinta de lo Contencioso Administrativo, en la cual acepta para su trámite la denuncia presentada contra la elección de Porras.

Porras fue designada como magistrada titular el 4 de marzo último, para el período 2021-2026.

Los nuevos magistrados de la CC fueron juramentados el 13 de abril último; sin embargo, Porras no fue juramentada.

El Congreso, manejado por el oficialismo, se ha mostrado reacio a juramentar a Porras; no así con otros magistrados afines a la Junta Directiva, como Néster Vásquez y Claudia Paniagua, que fueron juramentados a toda prisa el 3 de junio último, a pesar de que tenían varios recursos pendientes de resolverse.

We share Guatemalan citizens’ concerns with the Constitutional Court's 08/18 decision, which again prevented the swearing in of a duly elected magistrate in a process that had been carefully reviewed and affirmed by the electing institution in accordance with Guatemalan law.(1/2)

— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) August 20, 2021