Educación reitera que carné de vacunación no es requisito para inscribir a estudiantes

Luego de que algunos padres de familia mostraran preocupación porque se les exigía el carné de vacunación contra el coronavirus para inscribir a sus hijos en la escuela para el ciclo 2022, las autoridades del Ministerio de Educación reiteraron que por el momento eso no es requisito, dado que el proceso de inmunización recién empieza.

El martes pasado, el ministro de Salud Francisco Coma informó que no hay ninguna instrucción al respecto y que no se puede obligar a nadie a que se vacune, por lo que el carné de vacunación no debe ser requisito para que los estudiantes se inscriban en la escuela o colegios.

Este miércoles 17 de noviembre, María del Rosario Balcarcel, viceministra administrativa de Educación, dijo a “La Red” que no es momento de aplicar una normativa como esa, debido a que la cobertura de niños vacunados no es sustancial; además, dijo que están en la misma dirección que el Ministerio de Salud de considerar que eso no es prudente en este momento.

“Comparto la declaración del doctor -Francisco- Coma, en virtud de que es muy prematuro establecer eso, ya que ahorita se está empezando con el proceso de vacunación de los niños a efecto de poder aperturar las clases presencial en el momento que el semáforo también lo permita”, dijo Balcarcel.

La Asociación de Colegios Privados de Guatemala, que aglutina a más de 150 establecimientos, señaló que por el momento eso no es requisito para las inscripciones; sin embargo, cada establecido tiene reglamentos internos y puede que ahí se estipule la solicitud del carné de vacunación.

Diana Brown, directora ejecutiva de dicha Asociación, aseguró que el Ministerio de Educación no ha dado instrucciones al respecto, pero reiteró que cada establecimiento ha implementado medidas encaminadas a la prevención, por lo que no descarta que alguno exija ese requisito.

Sin embargo, enfatizó que por ahora no se pueden pedir un carné de vacunación, puesto que en el país no hay vacunas suficientes para inmunizar a todos los estudiantes.