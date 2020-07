Dr. Asturias: “Si quitáramos todas las restricciones fácilmente podríamos llegar entre 250 mil y 300 mil casos para septiembre”

Asturias acudió este lunes 13 de julio a una citación a la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en el Congreso, en donde habló de la cifra de contagios de coronavirus en Guatemala y lo que le espera al país.

Asturias dijo a periodistas que la proyección se hace basado en modelos de predicción que hay en el mundo y que en este caso es el de la Universidad de Wahshington, Estados Unidos, pues es uno bastante fuerte y que dice a dónde puede llegar Guatemala en las proyecciones de casos, de muertes y la necesidad de camas, esto dependiendo de “qué hagamos los guatemaltecos”.

“Si no utilizamos la mascarilla como se debe hacer, utilizando todo el tiempo y bien, y si no nos distanciamos bien, y quitamos muchas de las restricciones de movilidad, esta epidemia en Guatemala se va disparar a mitad de agosto y probablemente llegaremos a un pico muy alto en septiembre, incluso inicios de octubre”, mencionó Asturias.

Agregó que si se mantiene las medidas de movilidad y otras restricciones cree que pueden controlar parte de ese pico y evitar unas cinco mil muertes y probablemente tendrían un control más importante de la epidemia que no lleve al país a rebasar el sistema de Salud.

Dijo que si se quitaran las restricciones que tiene el país, las muertes serían de 12 mil muertes para finales de agosto y que existe la posibilidad de que solo sean 5 mil o 7 mil si logran aplicar todas las restricciones que se deben tener.

Sobre cómo podrían proyectarse los casos de coronavirus en Guatemala, Asturias aseveró: “Si quitáramos todas las restricciones fácilmente podríamos llegar entre 250 mil y 300 mil casos para septiembre, pero si se continúan con las medidas se llegaría a unos 70 mil u 80 mil casos para septiembre”.

Asturias refirió que actualmente hay casi 30 mil contagiados en Guatemala y si no hubiera restricciones la cifra de casos podría ser diez veces más, es decir unos 300 mil.

En cuanto a los casos reales dijo que de cada caso registrado en el sistema podría haber además un 50 por ciento de personas que no tienen síntomas y no saben si tienen coronavirus o no o si lo han tendido, mientras que un 40 por ciento tiene síntomas muy leves y ante la dificultad de diagnosticase en un centro asistencial se quedan en su casa.

Nadie estaba preparado

Al consultársele sobre sobre los casos que hay en Guatemala y si los hospitales están preparados para la emergencia, dijo que ningún sistema de salud del mundo estaba preparado para este nivel de infecciones y de casos severos.

“Sabemos que ha rebasado la epidemia a cualquier país con los mejores sistemas de salud. En Guatemala tenemos un sistema de salud relativamente débil, que en el cual no se había invertido en décadas en terminaos de camas hospitales y atención primaria y hoy estamos rápidamente tratando de construir esa capacidad que abandonaron por mucho tiempo. Si usted me pregunta si estamos listos, no estamos listos ni lo estaremos. La pregunta es: ¿podemos controlar esta epidemia para evitar que desbordemos el sistema? Ese es el reto que tenemos”, dijo Asturias.

Alertas de color

En cuanto al nuevo sistema de alerta que implementará el gobierno para determinar las restricciones por el coronavirus, dijo que este va a funcionar y a actualizar cada dos semanas cómo está cada municipio en contagios y así las personas sabrán qué pueden hacer y qué no.

Concluyó que todos los guatemaltecos deben seguir las recomendaciones de Salud para evitar más contagios.