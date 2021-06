Dosis de Moderna reportadas como robadas en el San Juan de Dios aparecen y director habla sobre qué pasó

El director del Hospital General San Juan de Dios, Gerardo Hernández, informó sobre la localización de las dosis que vacuna contra el covid-19 que fueron robadas en febrero pasado.

Dijo que no quisieron hacer conferencia para informar del hallazgo, debido a que su deber era informar lo que había sucedido en el momento de la pérdida.

Añadió que tiene reuniones con los sindicatos cada 15 días y le solicitaron que querían ver cómo estaba el área a la que le denominan el anexo, para evaluar cómo había quedado al infraestructura.

Añadió que hacían la evaluación del área cuando abrieron una puerta en el segundo piso que tiene salida para una terraza “y ahí estaba el frasco tirado”.

“Yo fui el que abrí la puerta, yo estaba liderando, como siempre me gusta estar al frente porque soy el responsable de esta situación, pero obviamente estaban todos de testigos, al abrir la puerta ahí se vio”, añadió.

Explicó que la puerta da hacia una terraza y tiene llave por dentro y quien haya entrado el edifico tiene el acceso de usarla sin ningún problema.

Cuándo le consultaron si nunca llegaron las autoridades a esta área, el director respondió que no tiene respuesta “porque tenía en la cabeza 10 cosas a la vez y yo estaba dando mis declaraciones, no acompañé a la comitiva a ver esa situación, entonces no se si fueron. Tampoco sabemos si ese día estaba ahí”.

Dijo que la posibilidad es que extrajeron el frasco y al percatarse que no podían sacar las dosis de noche la fueron a tirar.

“Espero que las investigaciones nos hagan llegar a quién fue el responsable, eso limita el saber que nunca salió de nosotros”, agregó.

El 26 de febrero recién pasado, el presidente Alejandro Giammattei informó respecto del robo de dosis en el Hospital San Juan de Dios. Dijo que de las dosis donadas por Israel desapareció un frasco.

Lo robado es un frasco de dosis de Moderna del que salían 10 dosis para vacunar a cinco personas.

Las primeras vacunas contra el coronavirus que llegaron a Guatemala no fueron a través del mecanismo regional Covax o compra directa, sino de una sorpresiva donación de Israel.

Se trató de cinco mil dosis del laboratorio Moderna -cuya aplicación requiere dos dosis, es decir 2 mil 500 vacunas- donadas por Israel.