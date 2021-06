¿Dónde están las vacunas? La reacción de usuarios ante el cierre de algunos centros de vacunación

En redes sociales circula información de que algunos centros de vacunación han dejado de inmunizar este miércoles 2 de junio de 2021.

En Antigua Guatemala se informó que la primera dosis de la segunda fase de vacunación programada por el Área de Salud local queda suspendida hasta nuevo aviso.

Añadió que el registro continúa en el Centro Cultural César Brañas.

Una fuente del Ministerio de Salud informó que también queda suspendida la vacunación con primera dosis en la segunda fase en Jocotenango, Pastores y Santa María de Jesús, en Sacatepéquez.

Indicó que se quedaron sin dosis y que probablemente otros centros de vacunación de ese departamento también cerrarán, ya que disponen de pocas.

Otro usuario también compartió en redes sociales que queda suspendida la inmunización en el puesto del bulevar San Nicolás, Mixco.

“Se terminaron, no tenemos más vacunas” dicen encargados de centros vacunación contra el coronavirus que empiezan a cerrar puertas por faltas de vacunas; afuera un cartel les avisa a quienes buscan que “regresen la otra semana”, esto pasa en el Paseo de Los Campeones, Mixco.

En un recorrido que efectuó Guatevisión se observó que varias personas llegan a buscar a los puestos de Salud la vacuna contra el coronavirus.

Algunos al leer el aviso que está en una cartulina hacen gestos de molestia, ya que buscan protegerse contra la enfermedad.

Narra su experiencia

“Por dos semanas me he tratado de poner la vacuna pero siempre hay un problema”, manifestó un usuario de 69 años.

Añadió que tiene la edad para ser vacunado y en varias ocasiones ha encontrado dificultad para vacunarse.

La historia de la familia Meda es más desgarradora, han recorrido centros buscando vacuna para la abuela de 95 años y no han encontrado, pues les dicen que primeras dosis no están colocando y otros puntos no hay insumos.

Busca vacuna para su abuela

Fernanda Meda manifestó que fueron al centro de vacunación en el Parque Erick Barrondo, pero les indicaron que no hay primera dosis.

Les indicaron que tendrían que llegar desde la 5 horas, aunque no hay vacuna.

Este miércoles 2 de junio fueron a Mixco y también la información es que no hay y que está suspendida la atención.

Cuestionó que ¿Dónde están la vacunas?, ya que han indicado que hay dosis.

“Él ansiaba que viniera la vacuna”

Otra historia es la de doña Ana, de 63 años, quien expresó que las personas deberían ser atendidas cerca de donde viven, pues en su caso no quiere perder la oportunidad de inmunizarse.

Recordó que en febrero recién pasado su esposo falleció por covid-19.

“Él ansiaba que viniera la vacuna, lamentablemente dos meses después de la muerte se ha empezado a vacunar a las personas”, externó.

Señaló que debe haber buena organización para recibir la vacuna en el centro más cercano, “porque ellos -Salud- no saben si uno tiene para pagar carro o carreta o lo que sea”.

Ha llegado al centro del Paseo de Los Campeones para pedir información pero está cerrado. Añadió que tienen cita para este jueves a las 11 horas, sin embargo, se le dificulta ya que vive en la colonia La Florida, zona 19, y le corresponde en La Barreda, zona 18.

En bus le es complicado movilizarse por la pandemia y porque padece de osteoporosis. “Yo quiero saber por qué me han mandado hasta allá habiendo tantos centros por aquí”.

Aroldo Barillas, jefe de la Unidad de Desarrollo de los Servicios de Salud y coordinador del puesto de vacunación del Paseo de los Campeones, informó que en cuanto tengan las dosis reabren el puesto.

Dosis se terminan

Añadió que las dosis de AstraZeneca se terminaron el martes 1 de junio, ahora tienen que readecuar el centro con la conservación de la cadena de frío para reiniciar la atención.

Afirmó que este miércoles Mixco contaba con 180 dosis que se aplicaban en la casa parroquial en la zona 2, y 50 se aplicarían en la Escuela Federal local.

“Es lo último que tenemos para terminar con el lote de vacunas”, agregó.

Barillas añadió que en Mixco hay cuatro centros de vacunación, pero actualmente dos funcionan. “Si se terminan hoy esas vacunas, ya para mañana están cerrados esos puestos también y se van a reaperturar cuando tengamos instalado el sistema de refrigeración”, advirtió.

Tiene el registro de 6 mil personas esperando a que se les de cita y según él, ningún usuario se ha quedado sin vacuna.

Harán una solicitud de 1 mil 600 vacunas solo para el centro del Paseo de los Campeones. Dijo que no tienen congeladores para los demás puestos.

Salud solo tiene 65 mil dosis de AstraZeneca y 60 mil de Sputnik V en el Centro Nacional de Biológicos, pero son para primera y segunda aplicación.

Aunque señala que no hay puestos específicos para segundas dosis, se ha evidenciado que en los centros del Parque Erick Barrondo, en el Alida España y el de Gerona solo están atendiendo para segundas dosis de la fase 1.

El director de Servicios de Salud del Ministerio de Salud, Eliú Mazariegos, explicó que no hay puestos específicos de vacunación para fase 1 y fase II.

La inmunización dependerá de la programación con el registro, en los que hay personas de ambas fases.

Cuentan con 65 mil dosis

Indicó que esas 65 mil dosis de AstraZeneca para ambas fases son mínimas en cuanto a la cantidad de población a vacunar, “por eso es que hay puestos de vacunación que se han quedado sin vacuna”.

Estas dosis alcanzarían para esta semana, advirtió. Parte de la estrategia es ampliar los puestos de vacunación, según el funcionario.

Para este jueves 3 de junio se prevé nuevo ingreso de más de 300 mil dosis de AstraZeneca y buscarán ampliar otros tres puestos de vacunación de Sputnik V, aunque ahora solo hay dos.

El lunes 24 de mayo, la ministra de Salud, Amelia Flores, anunció que el registro y vacunación de personas mayores de 60 años estaba habilitado.

Sin embargo, tres días después, el presidente Alejandro Giammattei aseguró que tenían capacidad de vacuna entre 75 mil y cien mil personas diarias, pero el lunes 31 de mayo el panorama cambió por completo.

Flores señaló en esa ocasión que, aunque el registró estaba habilitado desde hacía varios días, las personas que se inscribían no pueden acudir de inmediato a los puestos de vacunación, pues el sistema tarda en registrarlos entre 48 y 72 horas.

La apertura de fases de vacunación contra el coronavirus avanza, sin que la disponibilidad de dosis sea suficiente.

Salud ya habilitó la inmunización de los mayores de 60 años, de más de 50 y de quienes tienen comorbilidades, como cáncer, diabetes e hipertensión, pero las fases anteriores no se han completado con la primera dosis, y la aplicación de la segunda al personal de salud es lenta.