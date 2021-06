“¿Dónde está el dinero gobierno corrupto y nefasto?”: familiares de víctimas del coronavirus critican la falta de vacunas

Decenas de guatemaltecos encendieron velas la noche de este sábado 26 de junio en el centro de la capital para recordar a los más de nueve mil muertos que ha dejado el covid-19 en el país y señalaron de mal manejo de la pandemia al presidente, Alejandro Giammattei.

“Estamos compungidos porque tenemos familiares, amigos y amigas que han muerto por covid y queremos hacer este funeral colectivo en homenaje y también en denuncia porque nos duele”, dijo Carmen Reina, integrante de Acción Colectiva, una de las organizaciones que convocó a la actividad.

Reina acusó a Giammattei por las muertes al denunciar desabastecimiento de medicinas en los hospitales que atienden la pandemia, saturación en los centros médicos y carencia de vacunas anticovid, uno de los reclamos actuales a la gestión del mandatario derechista.

Guatemala, con cerca de 17 millones de habitantes, ha registrado hasta este sábado 290 mil 852 casos y 9 mil 8 muertos por covid-19.

Aunque la vacunación empezó en febrero, el Ministerio de Salud solo ha inyectado las dos dosis a unas 157 mil 500 personas y una dosis a casi 918 mil guatemaltecos. Además, sectores de oposición han criticado que la mayoría de inmunizantes ha llegado en calidad de donación de países amigos.

“Esto se debe a la corrupción del gobierno”, fustigó la activista en la plaza central capitalina donde, con velas, formaron la leyenda “+9000” en referencia a las víctimas fatales por el coronavirus en Guatemala, según cifras oficiales.

“Lo vine a recordar y honrar como a muchos muertos por coronavirus”, señaló por su lado Alexander García, de 29 años, quien portaba una fotografía de su padre René fallecido hace un año por covid-19.

García remarcó la falta de medicinas y vacunas y lamentó que el sistema de sanidad pública en el país “ha empeorado” durante la administración de Giammattei, un médico de formación de 65 años.

“¿Dónde están las vacunas?, ¿dónde está el dinero gobierno corrupto y nefasto?”, reclamaban por momentos los manifestantes entonando una canción escrita para la protesta.

“Lo más indignante de morir de coronavirus es no poderle dar un entierro digno a tu familiar, no poder despedirte con un funeral y un entierro digno (…) eso es lo más triste y lo más doloroso, no poderle dar un último abrazo y verlo a la distancia cuando lo están enterrando. Me duele no haberme despedido de mi padre como debe ser”, lamentó García.