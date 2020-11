Diputados votan para mantener en el cargo al ministro de Gobernación ante la represión del 21N

El oficialismo negó sus votos este 25 de noviembre para recomendar al presidente Alejandro Giammattei la destitución del ministro de Gobernación, Gendri Rivera, quien fue recientemente nombrado en el cargo y a quien opositores culpan de la represión policial en las protestas del sábado 21.

La votación fue 58 a favor y 88 en contra, con lo cual no avanzó la propuesta para el punto resolutivo.

Orlando Blanco, de UNE, dijo que votó a favor de la recomendación de destituir a Reyes, a quien señaló de ser un alfil del crimen organizado y que el oficialismo lo apaña.

Édgar Batres, de Winaq, cuestionó que el Congreso protege a Reyes a pesar de que violenta el artículo 113 constitucional sobre la honradez, idoneidad y capacidad para ejercer un cargo público. También subrayó que si 43 personas fueron favorecidas con falta de mérito por un juez es porque la autoridad actuó en ilegalidad.

Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, afirmó que votó contra Reyes porque no ha garantizado los derechos humanos de los manifestaciones y los bienes públicos.

Óscar Argueta, de UNE, criticó que había fuerza pública dentro del organismo al momento de los actos vandálicos en el Congreso y no actuó, pero sí fue el motivo para reprimir luego a personas que manifestaban pacíficamente. “Aquí hay una clara capacidad represiva y actitud autoritaria ajena al espíritu democrático de la fuerza pública que ha costado mucho restaurar”, afirmó. “Qué tristeza que no tengamos el coraje de pasar la factura a aquél que atenta contra la integridad y dignidad de los guatemaltecos”.

Diego González, de Vamos, criticó que un diputado haya dicho que proteger a Reyes sea una burla al pueblo porque una burla es arrogarse facultades de juez y vulnerar el estado de Derecho.

Rubén Barrios, de Valor, dijo que votó en contra de la propuesta y comentó: “Me hubiera gustado mucho ver arder el Congreso con nosotros adentro, a ver si -quienes ahora presionan por la destitución del ministro- no llamaban a Gendri -Reyes- a ver si no los apoyaba. Tanta culpa tiene el ministro como el director de la Policía Nacional Civil como el procurador de los Derechos Humanos -Jordán Rodas-, algunos diputados que incitan desorden público y no se vale”.

La sesión continuaba con el tema central de anular el decreto 33-2020, presupuesto del Estado 2021 por Q99 mil 700 millones.