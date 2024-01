Diputados que habrían sido expulsados de la UNE dicen que siguen afiliados

Los diputados Ervin Edin Maldonado Molina, José Inés Castillo Martínez y Raúl Solórzano Quevedo cuestionaron este jueves 18 de enero las acciones emprendidas por la secretaria nacional de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, quien asegura que los tres parlamentarios fueron expulsados de dicha agrupación política y quedaron sin bancada en el Congreso.

Tanto los señalamientos de los parlamentaron como las acciones de la UNE se dan en el contexto de la orden de la Corte de Constitucionalidad de repetir la elección de la Junta Directiva del Congreso, que el pasado 14 de enero fue ganada por la planilla encabezada por el diputado Samuel Pérez Álvarez, del Movimiento Semilla.

En conferencia de prensa, los diputados aludidos dijeron que Torres actúa de manera “ilegal”, debido a que ellos comprobaron en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no se ha empezado ningún proceso de expulsión por parte de la UNE, por lo que aseguran que su estatus en el partido es de afiliado vigente.

De esa cuenta, aseguran que están en condición de apoyar a una de las planillas que buscará la Presidencia del Congreso de la República, así como a optar a cargos en la Junta Directiva; además, aseguran que cuentan con 21 votos para apoyar al grupo “de consenso” que buscará la Presidencia del Congreso.

Los parlamentarios señalaron que el motivo de la conferencia de prensa fue para aclarar la situación jurídica de varios integrantes de dicha bancada con relación a “una supuesta expulsión” que ha iniciado Torres.

“Nosotros giramos varios oficios al Tribunal Supremo Electoral, donde nos han respondido (…) y se hace constar, de parte de Sergio Antonio Escobar Antillón, jefe del Departamento de Organizaciones Políticas”, que se estableció que hasta este 18 de enero “no se ha recibido documentación en relación a la expulsión del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Edwin Aid Maldonado Molina y que actualmente se encuentra como afiliado al partido de mención, y en el mismo sentido está la carta del diputado José Inés Castillo Martínez y en el mismo sentido la del diputado Raúl Solórzano Quevedo”, señalaron los congresistas.

Aseguran que presentarán acciones de amparo. “Vamos a presentar una acción legal en contra de Arturo Morales, quien supuestamente funge como presidente del Tribunal de Honor del partido, porque él supuestamente inició trámites de expulsión y ni siquiera tiene los libros del Tribunal de Honor”.

“Todo el procedimiento que inició la secretaria general del partido, Sandra Torres, junto con esta persona que se llama Arturo Morales, es totalmente ilegal, no se puede, no estamos expulsados, y no lo estoy diciendo yo, sino que son los documentos oficiales del Tribunal Supremo Electoral”, detallaron.

“Estamos inscritos legalmente al partido y mañana tenemos el derecho de optar a cargos del Congreso de la República. Estaremos apoyando la planilla de consenso (…) y acá públicamente comprometemos 21 votos de la Unidad Nacional de la Esperanza, que vamos a una planilla que está pensando en Guatemala, estamos pensando en una agenda legislativa por el país, una agenda legislativa de consenso”, refirieron los congresistas.

Sin embargo, la UNE publicó un comunicado en el que “confirma” y “ratifica” la expulsión de dichos parlamentarios.

El comunicado agrega que, estos diputados al no tener bancada no podrán optar a un cargo en la Junta Directiva del Congreso, no pueden ser jefes o subjefes de bancada, no pueden integrar comisiones legislativas y tampoco “actuar en nombre de la UNE”.

Por su parte, Torres publicó un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en el que señaló: “¿Vos Inés? Decile a la exdiputada Ligia que pare de sufrir y deje de victimizarse. Ya la CC dijo que semilla está suspendido y que sus diputados son independientes. también recordarle a Jose Inés y Adim que dejen de darse baños de pureza y que siguen expulsados”.