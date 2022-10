Diputados agendan discusión de iniciativas polémicas, entre ellas la que pretende crear un “superministerio” de Ambiente

Pese a la oposición de algunos diputados, la Instancia de Jefes de Bloque del Congreso de la República programó para este miércoles 5 de octubre el inicio de la aprobación de la iniciativa que busca crear la “Ley que Sitúa bajo la Coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las Instituciones de Competencia Ambiental”, que ha sido criticada por pretender liquidar varias instituciones.

La propuesta, que fue presentada el 22 de marzo por la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, será conocida este miércoles en su primer debate.

Durante la reunión de la Instancia de Jefes de Bloque, ocho diputados votaron a favor de eliminar de la agenda la propuesta, ya que consideran que es un retroceso en la descentralización de las entidades estatales en materia ambiental.

De ser aprobada la normativa, se liquidan instituciones como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el Instituto Nacional de Bosques (Inab), la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado (Ocret) y las cuatro autoridades de los lagos de Atitlán, Amatitlán, Izabal-Río Dulce y Petén Itzá, además de darle al Ministerio de Ambiente el control sobre unos Q900 millones del presupuesto estatal.

“Volver a centralizar lo único que va lograr es generar no solo una burocracia mayor, sino que es crecer y crear un superministerio de Ambiente que se prestaría a más ineficiencia y corrupción”, argumentó el diputado Álvaro Arzú, quien propuso descartar la propuesta de la agenda para este miércoles.

El parlamentario también aseguró que, a su criterio, hay “rechazo” generalizado de parte de varios sectores y no es prudente conocerla en estos momentos.

El diputado Fidel Reyes Lee defendió la propuesta y aseguró que hoy en día hay instituciones que tienen más preponderancia que el Ministerio de Ambiente, lo cual descalifica al Organismo Ejecutivo.

“Es vergonzoso que el Ministerio de Ambiente pida permiso porque no puede actuar con sus políticas ambientales”, justificó el parlamentario.

La diputada Sonia Gutiérrez también se opuso a incluir en la agenda la iniciativa de ley, ya que, a su criterio, crear un “superministerio” significa darle todo el poder a la cartera que considera que solo ha demostrado “incapacidad” en la ejecución de los recursos, y además, puede representar un peligro y un retroceso en materia de descentralización.

Ley de Adquisiciones del Estado

Este miércoles también continuará la aprobación en segundo debate de la iniciativa que busca crear una nueva Ley de Adquisiciones del Estado y suprimir la Ley actual, la cual como principales cambios contempla una ampliación de los techos para que las entidades de gobierno hagan compras directas que se prestan a discrecionalidad.

Uno de los principales cambios es el que se podrán hacer compras sin licitación por montos de hasta Q2 millones, cuando actualmente debe ser por montos menores a Q900 mil.

La diputada Lucrecia Hernández Mack propuso descartar de la agenda la segunda lectura de la propuesta; sin embargo, solo tres bloques votaron a favor del planteamiento.

“Es una iniciativa de 140 artículos que se dictaminaron en dos horas. No se hizo un verdadero estudio y análisis técnico, no hubo una verdadera discusión y estamos hablando de una de las leyes clave para la administración pública”, justificó Hernández Mack.

Compensación económica

La Instancia de Jefes de Bloque también decidió incluir la segunda lectura de la iniciativa que busca aprobar la “Ley Temporal de Desarrollo Integral” que contempla un pago de Q36 mil por un lapso de tres años a los veteranos del Ejército, por medio de un programa ambiental, y que ha generado discordia entre los grupos de exmilitares.

“Esta ley nos va a meter en aprietos por tratar de engañar a las personas. Los militares que están afuera del Congreso desean otra ley, y no esta, que nos quieren meter de forma electoral. No engañen al pueblo, no engañen a los militares que va a salir peor”, dijo el diputado Manuel Rivera durante la citación.