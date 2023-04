Video: así fue el momento en que estructura cae sobre techo de escuela de niñas en Chiquimula

Mientras los padres de las niñas que fueron afectadas por la caída de una estructura metálica sobre el techo de la Escuela Oficial Urbana de Niñas No. 1 Juan Manuel Aguirre, de Chiquimula. claman por su recuperación, en redes sociales circula un video que revela la magnitud del accidente.

En el video, de unos 25 segundos, se observa como un temporal azota el área donde se ubica la escuela y el edificio privado de donde se desprendió la estructura metálica que cayó sobre las aulas de las niñas de 5 años.

Quien graba documenta como la visibilidad es casi nula a causa de la lluvia, cuando de repente se escucha un ruido y a los segundos se ve caer la estructura. Luego enfoca hacia la escuela y se ve que gran parte de las aulas fueron afectadas por el impacto.

Y mientras el video causa revuelo en las redes sociales, Gabriel Xitumul, director del Hospital Modular de Chiquimula, indicó que durante la tarde del pasado lunes recibieron a 11 personas que provenían de dicha escuela -10 niñas y un maestra-.

El facultativo dijo que cuatro de las 10 niñas que llegaron fueron ingresadas al intensivo del Hospital Modular de Chiquimula y que una de ellas que se encuentra intubada y con ventilador debido a su estado de gravedad.

Además, agregó que dos niñas tenían heridas graves en el cráneo, por lo que fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios en la zona 1 de la capital, donde debe recibir atención especializada.

La condición en la que se encuentran las pequeñas luego del accidente se ha convertido en una angustia para sus padres, quienes claman oraciones para su pronta recuperación.

Susan Orellana, madre de Angie María Gómez Orellana, dijo que el estado de salud de su pequeña es delicado, pues de acuerdo con el último parte médico, tiene complicaciones en el hígado y un pulmón.

“Está estable gracias a Dios, pero si está delicada. Yo no sabía nada porque mi teléfono se apagó. Luego me llaman del hospital para que me hiciera presente porque mi niña era una de las que estaban en el intensivo”, dijo Orellana.

Además, dijo que el pueblo de Chiquimula se ha volcado para apoyarlo moralmente y con oraciones.

En tanto, Delmi López, madre de kimberly Abanelia Gómez López, señaló que “me dijeron que a mi hija no podía hacerle ningún estudio, porque estaba en un estado de gravedad, porque estaba sangrando mucho de la boquita y la nariz y no podían controlarla”.

Agregó que cuando ocurrió el accidente “estaba en mi trabajo y me llamó la maestra y me dijo que me necesitaba en emergencia en el Hospital Modular de que Kimberly estaba mala, pero no me explicó por qué”.

Añadió que “cuando vine me encontré a mi niña inconsciente” y que a las 19 horas del lunes la internaron en el intensivo.

ando también testimonios de dos mamas que tienen a sus hijas en el intensivo a causa del accidente de la escuela.

Las autoridades de Educación dieron una conferencia de prensa este martes en la que aseguraron que le dan asistencia a los padres de las niñas afectadas; además, dijeron que se colocaron denuncias en el Ministerio Público en busca de deducir responsabilidades.

Dina Ramírez, directora departamental de Educación, reiteró que las láminas del techo de un edificio aledaño a la escuela se desprendieron por el fuerte viento y las lluvias que se registraron el pasado lunes, los cuales cayeron sobre tres aulas.

En cuento a la funcionalidad del establecimiento educativo, las autoridades detallaron que equipos de expertos evalúan los daños y que serán ellos los que determinen la forma de proceder. Mientras tanto las clases siguen suspendidas.