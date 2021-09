Vecinos de Parraxtut no paran la fiesta, mientras Sacapulas está en alerta roja por el coronavirus

Mientras Sacapulas se ubica como el tercer municipio de Quiché con mayor número de contagios de coronavirus, pobladores de Parraxtut continúan de fiesta y obviaron durante cuatro días las recomendaciones de las autoridades de Salud y de la municipalidad para que no organizaran bailes multitudinarios. Incluso, incumplieron el toque de quedad que estuvo vigente durante el fin de semana pasado.

Este martes 7 de septiembre, los pobladores de esa comunidad participaron en varias actividades sociales, incluido un baile amenizado por dos grupos musicales, evento en el que los asistentes bailaron sin guardar el distanciamiento social y algunos no portaban mascarilla. Lo hicieron sin preocupación, porque, según el alcalde local, Alberto Lux, a esa comunidad solo pueden llegar los vecinos y sus familiares, porque el paso está restringido.

Lux agregó que en varias oportunidades buscaron dialogar con los organizadores para que los eventos, que concluyen este martes, no se llevaran a cabo, pero no fue posible llegar a un entendido. “Esa gente no entiende”, agregó el jefe edil, quien dijo que ya formalizó una denuncia en contra de los responsables de las actividades.

Actualmente Sacapulas tiene 427 casos de coronavirus acumulados -11 mil 792 en todo el departamento- y a lo largo de la pandemia suma 10 fallecimientos. Esos datos causan preocupación a las autoridades de Salud, quienes lamentaron que ese tipo de eventos sean organizados en momentos en que el país atraviesa por una de las peores etapas de la pandemia.

Francisco Rosal, director de área de Salud de Quiché, señaló que también colocaron una denuncia contra los organizadores del evento, puesto que se puso en riesgo la salud de la población.

Añadió que Sacapulas es uno de los tres municipios con más contagios, junto a Santa Cruz del Quiché y Joyabaj, en este último también ha habido celebraciones.

De acuerdo con la última actualización de semáforo de alertas covid de 4 de septiembre, Sacapulas está en rojo por el nivel de contagios.