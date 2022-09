Tragedia en Xela: Gobernación afirma que no recibieron solicitud de inspección por parte de Espectáculos Públicos

Érick Tzun de León, gobernador de Quetzaltenango hasta el viernes 30 de septiembre, habló sobre el trágico concierto donde murieron nueve personas el pasado 14 de septiembre y señaló que no recibió ninguna solicitud para supervisar el área donde se desarrolló el evento.

“Es un tema municipal directamente, porque Gobernación no extiende ningún permiso. Nosotros únicamente prestamos y coordinamos seguridad pública, incluso, dentro del mismo evento no se podía prestar seguridad porque se trataba de un evento privado”, expuso el funcionario al cuestionamiento sobre las declaraciones de personal de la Dirección de Espectáculos Públicos del Ministerio de Cultura y Deportes, quienes durante en una citación en el Congreso mencionaron que, debido a que no tienen supervisores en los departamentos, las gobernaciones departamentales deberían llevar a cabo esa tarea.

“Nosotros como Gobernación Departamental no recibimos en ningún momento alguna solicitud de Espectáculos Públicos donde nos pidieran alguna inspección. Incluso, dentro de la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres (Codred), tampoco recibimos ninguna solicitud de parte de la Coordina Municipal para la Reducción de Desastres (Comred), porque en este caso está la Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Quetzaltenango, quien coordina con la Comred, ellos, por el escalonamiento que se tiene en la Conred”, detalló Tzun.

Y reiteró: “En ningún momento se presentó una solicitud de la comred, ni de espectáculos públicos”.

El pasado 14 de septiembre, durante un concierto para celebrar Xelafer 2022 y la Independencia de Guatemala, la empresa Calavera Espectáculos organizó un concierto con la participación de varios grupos musicales; sin embargo, por causas que están bajo investigación del Ministerio Público, una estampida humana mató a nueve personas esa noche y otras 20 resultaron con golpes y heridas.

Ante la gravedad de la situación, el gobernador comentó: “a pesar de que no hubo una solicitud formal de quienes coordinaron el evento, ni de nadie, nosotros por el trabajo que hacemos de seguridad para esas fechas estuvimos prestando seguridad en los alrededores para evitar cualquier hecho que se diera”.

“Lamentable lo que sucedió”, dijo Tzun, y agregó: “Creemos que es una situación que está fuera de las manos de la Gobernación Departamental porque fueron otras personas las que dieron autorización y otras personas que debieron hacer hecho las inspecciones.

El funcionario afirmó que el Ministerio Público solicitó información sobre el hecho. “Se presentó la semana pasada el informe de lo sucedido, se les presentó la licencia que estaba dirigida a una empresa privada”, puntualizó Tzun de León.

Prensa Libre contactó a Rony Álvarez, director de Gestión de Riesgo de la comuna altense, quien accedió a hablar del tema y de lo expuesto por el gobernador. Sin embargo, luego de la comunicación, no fue posible volverlo a contactar.