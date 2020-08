“Señor Giammattei, respóndale al pueblo”: la crítica de un sacerdote de Jutiapa al presidente por su manejo de la emergencia del coronavirus

El pasado jueves 6 de agosto, la parroquia San Cristóbal transmitió la misa a los fieles católicos a través de Facebook y durante la homilía, el sacerdote lanzó duras críticas al presidente Giammattei a quien le exigió que entregue cuentas del dinero asignado para la emergencia del coronavirus.

El sacerdote estaba hablando que la cantidad de personas que mueren en el mundo por hambre es mucho mayor a la que lo hace por el coronavirus y que los gobiernos del mundo deberían preocuparse por atender la hambruna.

Dijo que en Latinoamérica los gobiernos han aprovechado la emergencia generada por el coronavirus para hacer negocios turbios, y Guatemala de manera específica.

Ruano dijo: “Ustedes pueden darse cuenta por los medios de comunicación lo que ha hecho el señor Giammattei. Hace un tiempo decía “no voy a dormir tranquilo si se muere gente por el covid, me daría un gran dolor, no estaría en paz” y un tiempo después dice más o menos lo siguiente: “ya hice lo que pude y usted pueblo haga lo que… Ya está en sus manos el cuidarse y no cuidarse -del coronavirus- “.

“Ustedes pueblo tienen la culpa de que a mí – Giammattei- me hayan dado Q300 mil millones y no lo haya ejecutado, si pues. Parece que es el pueblo, ¿no? El que tiene la culpa, señor Giammattei. Parece que es el pueblo el que usted sea inepto”, dice en la homilía el padre Ruano.

Agrega que pareciera que el pueblo de Guatemala tiene la culpa de que no se les pague a los médicos y enfermeras o que estén desabastecidos los 1 mil 833 puestos y centros de salud del país.

Además, dijo que con esas declaraciones de Giammattei se entiende que el pueblo de Guatemala es el culpable que el Bono Familia les haya llegado solamente a algunas personas mientras que otros se quedaron solo con la promesa. O que es la población la culpable de que “haya tanta plata” y no se haya ejecutado.

“Señor Giamattei respóndale al pueblo qué ha hecho usted con tanta plata”, concluyó el padre Raúl Ruano.

Acá el video del padre Ruano durante la homilía.