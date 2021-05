Nancy Paola Chile elabora y vende dibujos para comprar medicinas por una enfermedad en los riñones

Nancy ahora tiene 21 años. Sueña con dedicarse al dibujo y la pintura pues esa es su pasión. Actualmente cursa tercero básico.

“El doctor me dijo que mis riñones son pequeños, como los de un bebé. Me dijo que no puedo tomar pastillas porque si no me muero”, relata, mientras concluye una serie de dibujos que vende en su natal Sumpango.

El dinero recaudado servirá para poder pagar citas con especialistas y medicinas.

En las últimas semanas su condición física se ha complicado debido a que la familia no cuenta con recursos para un tratamiento adecuado.

“Les solicito ayuda para que ella pueda curarse”, clama María de Jesús Chile, madre de Nancy Paola.

Para quienes quieran ayudar tiene disponible el teléfono 3675-0242.