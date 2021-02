“Los coyotes no son amigos”: Embajador advierte peligros de migrar

William Popp, embajador de Estados Unidos, pidió este jueves al finalizar su gira por Huehuetenango que la migración irregular debe parar, y que los guatemaltecos no se dejen engañar por las mentiras de los traficantes de personas conocidos como coyotes, pues en la frontera no hay ingreso libre, como hacen creer.

“Es muy importante que entiendan que, en cuanto hay noticias de un lado a otro, no son verdaderas. La frontera continúa cerrada a esos grupos que migran irregularmente. La forma de migrar debe ser regular, ordenada conforme a la ley”, dijo.

Añadió: “Los coyotes no son amigos, no son gente que habla la verdad, pues no ofrecen realmente un camino seguro ni verdadero para las personas que contemplan la posibilidad de migrar. Lo que sí es real son los peligros en esa travesía”.

Destacó que en Guatemala las personas tienen su vida, comunidades, familia y posibilidades de salir adelante, y que la administración del presidente Joe Biden se ha comprometido a trabajar en Guatemala para crear nuevas oportunidades que contribuyan a crear esas condiciones que favorezcan el pleno de desarrollo de los guatemaltecos sin que éstos tengan que migrar.

El diplomático lamentó la masacre ocurrida en Tamaulipas, México, donde murieron guatemaltecos que intentaban llegar a Estados Unidos de forma irregular. “Desafortunadamente es una indicación del riesgo de la migración irregular y todos los peligros que existen en el camino, esperamos que esto nunca pase de nuevo”, sentenció.

Señaló que siguen de cerca las investigaciones y aunque el suceso ocurrió en México, el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido apoyo para entender lo que pasó y conseguir justicia para las víctimas y sus familias. “Este no es un evento que pase de nuevo a otras personas, pero entendemos que el camino de la migración irregular tiene muchos riesgos”, dijo.

Popp informó que su gobierno ha invertido US$27 millones en los distintos programas de apoyo a través de sus agencias en Guatemala para avanzar en el desarrollo, prosperidad, seguridad y la gobernanza.

Durante su gira pudo conocer historias de éxito que permiten observar los avances de los programas en esas mejoras para la vida de los guatemaltecos y que ya no piensen en salir a buscar oportunidades afuera del país. Un claro ejemplo, dijo, es el Centro Tecnológico de la Agricultura en alianza con la empresa Popoyán inaugurado en Chiantla.

Esta alianza entre Usaid y el sector privado permite que 36 mil 500 productores puedan vender en cinco años US$150 millones de 22 variedades de hortalizas que se producen con tecnología que mejora el rendimiento de las cosechas y acorta los procesos de producción al mismo tiempo que se tienen los mercados para exportar a diferentes países.

“Visité en estos últimos dos días actividades que tienen un impacto a largo plazo en crear condiciones y capacidades para pequeños productores, a jóvenes en las escuelas, señoras y jefes de hogar para manejar mejor sus recursos”, indicó.

Durante su visita a las instalaciones de la Quinta Brigada Militar y a la Academia de la Policía Nacional Civil, el embajador dijo que buscan conocer los avances de la cooperación en la lucha de los grupos criminales transnacionales que constituyen una amenaza para Guatemala y para su país.

“Lo que es bueno para la seguridad de Guatemala es bueno para la seguridad de Estados Unidos como países vecinos, muchas de las amenazas de grupos transnacionales son amenazas que afectan nuestros países”, resaltó.