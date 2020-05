Familia fue desalojada ante crisis del coronavirus pero son sorprendidos con apoyo

La historia de la familia de Moisés Sacvin Tzunux, de 27 años, que fue desalojado junto a su esposa y sus seis hijos, generó que varios guatemaltecos se unieran para apoyarlos temporalmente.

Esta familia fue retirada del cuarto que alquilaban en la zona 1, barrio Independencia, Coatepeque en Quetzaltenango, porque no tenían los Q500 necesarios para pagarlo.

Sacvin explicó quye fueron desalojados de su vivienda desde hace 4 días y permanecían en la antigua estación del ferrocarril.

La dueña de los apartamentos le dijo que tenía que desalojarlo, porque ya no quería verlos ahí.

La falta de recursos empeoró con el nacimiento de su pequeña hija Sofía, de apenas 26 días de nacida, y se había quedado sin dinero y a eso se le suma los problemas económicos por el coronavirus.

“Lamento el mal gesto de la señora por habernos sacado, no espero a que mi esposa Odilia Soc de León tuviera sus 40 días de reposo, estaba desesperado, no sabíamos que hacer, no hay nada de trabajo”, dijo entre lágrimas.

Ayuda

El fin de semana se conoció su historia y decenas de personas tanto locales como migrantes que permanecen en Estados Unidos se han solidarizado.

Un vecino les dio un cuarto para que pudieran pasar la noche y estar mientras le conseguían un lugar para que puedan vivir y conseguir empleo.

Carlos Samayoa, vecino de Coatepeque, dijo que le pagarían dos meses de renta por adelantado con donaciones de varios amigos suyos y familiares.

Mientras que los hermanos Mario y Lorena les regalaron una estufa y víveres para los niños. También la familia Carreto Díaz, les dono Q1 mil en efectivo.

Una empresa de comida rápida también les regaló víveres y pizzas para la familia.

Moisés dijo que se ha dedicado a trabajar, ha sido vendedor ambulante de chicles y golosinas, y últimamente se había dedicado a vender tortas mexicanas (panes con jamón, quesillo y salchichas).

Sin embargo ahora con el problema que ha causado el coronavirus las ventas bajaron, aunque madrugaba para ir a vender no había personas que le compraran.

Dijo ser es originario de Totonicapán, pero que desde muy pequeño se vino a vivir a Coatepeque, Quetzaltenango, agradece a muchas personas que lo están apoyando.