El rap dedicado a Regina Raxón, una de las maestras fallecidas en el accidente de Gualán, Zacapa

“Contaré una historia que no es de hadas, contaré una historia que pasó en Guatemala…” así inicia el corto rap de un minuto que uno de los estudiantes de Regina Raxón le dedicó al enterarse del trágico suceso que le quitó la vida.

Gervin Noé Alas Choc es originario de San Andrés, Petén y estudió en el Instituto Básico y Diversificado por Cooperativa de Enseñanza. Ahí fue donde conoció a su maestra, Regina Raxón.

“Un grupo de personas felices viajaban pero no sabían que adelante el camino se les complicaba”, continúa el rap.

Alas estudió hasta el tercero básico en ese instituto, pero abandonó los estudio hace un año ya que decidió migrar hacia Estados Unidos.

Sin embargo, la distancia y el tiempo no evitó que se conmoviera al saber que su maestra era una de las víctimas mortales del accidente ocurrido la madrugada del 20 de diciembre en el kilómetro 172.5, Gualán, Zacapa.

Esperando la llegada del feretro de Licda. Minelca Marisol González Cutzal para brindarle un pequeño homenaje póstumo… Posted by Instituto Básico y Diversificado por Cooperativa de Enseñanza on Sunday, December 22, 2019

“Según los medios de información, son 20 personas que los esperan con amor, entre ellos iba mi maestra querida, lo cual a todos nos duele su partida, ella es Regina Raxón, una persona que ha dejado un gran vacío en nuestro corazón”.

Raxón, junto a 20 personas más conforma la lista de los fallecidos luego que un tráiler perdiera el control en el kilómetro antes mencionado.

Ella era administradora pública, llevaba tres años laborando en el instituto e impartía cursos de administración y finanzas desde primero básico a sexto diversificado.

La madrugada del incidente, Regina volvía de San Andrés, Petén, pero había decidido viajar para pasar las fiestas navideñas en compañía de su padre y tres hermanos.

“Habíamos planeado que ella iba a venir a descansar unos días aquí a la casa y estábamos alegres, porque ella estaba en el Petén trabajando entonces no venía muy seguido para acá. Ella dijo voy a disponer para tal fecha y descansar unos días allá, ya el 26 me regreso que tengo que trabajar aquí y en eso fue que quedamos sin saber lo que iba a suceder” expresó Cleto Raxón Cotzajay, padre de María Regina.

Según sus familiares y conocidos, era una mujer muy alegre que siempre les daba palabras de aliento durante los problemas, y es así tan como la quiere recordar uno de sus hermanos, Carlos Alberto, quien esperaba con ansias verla “teníamos el deseo de volverla a ver, porque nos mandaba fotos y se miraba muy bien, entonces verla así personalmente era lo que deseábamos nosotros pero ya no se pudo lamentablemente porque solo trajeron la caja y no la podemos destapar porque me decía mi hermano que viene muy golpeadita y es mejor recordarla como ella era”.