¡El colmo! Roban la bicicleta de William, el niño que reparte tortillas en Sololá

Ladrones entraron y robaron pertenencias en la casa de William Samuel Ben Mejía, el niño que repartía tortillas con una caja de cartón en la espalda en San Lucas Tolimán, Sololá.

El pequeño enterneció a Guatemala desde junio último, ya que ayuda a su mamá María Ben Mejía a repartir tortillas pero se las ingenió para usar una caja cartón para simular las mochilas que usan los servicios de reparto a domicilio como Glovo o Uber Eats.

La historia dio pie a que vecinos de San Lucas Tolimán, le regalaron a William una bicicleta, implementos de seguridad y una mochila para que pudiera seguir ayudando a su mamá.

Si usted desea ayudar a la familia de William puede comunicarse al número 46573940.

Pero ni la pandemia del coronavirus detiene la inseguridad y William y su familia fueron ahora los agraviados.

El propio William contó que el robo ocurrió la madrugada del domingo 6 de septiembre. Los ladrones entraron a su casa y robaron lo que encontraron en el patio: su bicicleta, que estaba amarrada; herramientas de albañilería de un tío y pares de zapatos.

La familia se percató de lo ocurrido a la mañana siguiente.

El pequeño desea recuperar su bici y las demás pertenencias que fueron robadas de la casa de esta humilde familia donde viven ocho personas.

“Él se triste porque ya no tiene su bicicleta”, contó María, madre de William. El robo es el colmo de lo que vive la familia: María no ha tenido dinero para invertir en su tortillería, no tiene plancha ni gas para la preparación y lo único que tiene para pasar los días es vender las tortillas que puede hacer desde su casa y que el niño las reparte ahora, de nuevo, a pie.