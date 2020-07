Cuál fue la falla geológica que provocó un temblor de 4.2 grados en el norte de Guatemala este 20 de julio

Un temblor ocurrió este 20 de julio en el norte de Guatemala, pero pocas personas lo sintieron a pesar de que tuvo 4.2 grados de magnitud.

El movimiento se registró a las 15.49 horas entre Baja Verapaz y Alta Verapaz, según el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

La profundidad epicentral fue de 6 kilómetros y a 19 kilómetros de Salamá y 31 de Cobán.

No obstante, los Bomberos Voluntarios de esos municipios informaron que el sismo no se sintió allá y minutos después no reportaban incidentes relacionados. En cambio, en Tactic, sí se sintió, aunque leve, según la misma institución.

Según el Insivumeh, el temblor se produjo por actividad de la falla Chixoy-Polochic, que tiene como raíz la falla del Motagua, la misma que produjo el terremoto del 4 de febrero de 1976.

El centro de monitoreo del instituto informó que, efectivamente, el sismógrafo registró el evento, pero pocas personas de la red de comunicación llamaron para reportarlo.

Según los registros, esa falla Chixoy-Polochic no había tenido actividad desde hace tres meses.