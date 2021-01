Coronavirus: Intensivo del Hospital Temporal de Quetzaltenango está lleno

Los intensivos A y B del hospital temporal ubicado en la ciudad de Xela sirven para atender a pacientes críticos por covid-19, pero ahora en esta área no pueden auxiliar a más enfermos, pues está repleta.

De acuerdo con Helmuth Estévez, director del centro asistencial, los pacientes que han ingresado en los últimos días son enfermos complicados y con muchos síntomas, ya que buscaron ayuda un poco tarde y estuvieron mucho tiempo tratando de recuperarse en su hogar.

“Es importante que vengan a tiempo para que no se complique su situación”, recomendó Estévez.

Para continuar con la atención, el personal habilitará temporalmente el intensivo C, que si bien no es fijo para las personas graves, aún tiene espacios. “Está al 80 por ciento, primero Dios no se llena, pero de suceder no tendríamos dónde atender más pacientes”, explicó el director.

De acuerdo con los registros del centro, después de las festividades de Navidad y Año Nuevo la mayoría de pacientes eran de 17 a 25 años, pero en la actualidad tienen de 40 a 91 años.

“Vino mucha gente joven, ahora los pacientes que más vienen son adultos mayores. Los jóvenes varios entraron al intensivo pero salieron, no fue necesario ventilarlos, pero si utilizaron dispositivos respiratorios para ayudarlos, venían graves”.

El personal médico observa que la ola vigente afecta más a vecinos del área urbana.

“Hay mucha gente del departamento en el hospital, conocida, está ola considero que es más por descuido, la anterior fue más rural, venía más gente de los municipios y aldeas, tenemos que cuidarnos porque no estamos haciendo bien las cosas”, informó Estévez.

El centro cuenta con un espacio más para pacientes que no son graves, cuya capacidad es del 40 por ciento.

El departamento de Quetzaltenango tiene 10 mil 201 casos acumulados, según el área de Salud, y el porcentaje de recuperación es del 81 por ciento.