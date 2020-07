Denunciarán al Sistema Penitenciario por no proteger a reos durante la pandemia por coronavoris

Carencia de protocolos sanitarios y hacinamiento dejan en riesgo a 26 mil privados de libertad durante la pandemia por coronavirus. Esas deficiencias no son atendidas por la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), señala la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.

En todas cárceles del país se han practicado 433 pruebas de covid-19 a reclusos y 198 resultaron positivos.

El presidente relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, Otto Paz, señaló que los reclusos “no pueden guardar cuarentena por las condiciones de hacinamiento en las cárceles y si alguien de los reos da positivo no puede aislarse y estará en la misma área infectando al resto de privados de libertad”.

Paz criticó que solo se han efectuado el 1 por ciento de diagnósticos para la población reclusa. El Ministerio de Salud ha efectuado 433 pruebas para 26 mil reos que hay en los penales.

“Los reclusos no tienen mascarillas, no tiene alcohol en gel, no tiene cloro y todo eso nos da a entender que no usan protocolos de salud y eso ha dejado vulnerables a los reclusos”, dijo Paz.

Cecilia Barrios, relatora de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, señaló que en las cárceles los contagios se han causado por medio de los custodios del Sistema Penitenciario.

“Los guardias cuando hacen cambio de turno ponen el riesgo a los reos ahí es muy probable que contagien a los reclusos, pero la mayoría de las infecciones se dan a través de los custodios. Los privados de libertad no tienen visitas y con los que tienen relación en con los guardias”, criticó Barrios.

El presidente relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura anunció denuncia en contra de la DGSP por no proteger a los reclusos.

Además, Paz dijo que hay otros casos en que la mora judicial y los retrasos del Sistema Penitenciario han propiciado incluso complicaciones para fallecimientos.

El 20 de julio pasado el exministro de Salud, Jorge Villavicencio, falleció en el hospital Roosevelt por coronavirus, pero se ha denunciado irregularidades en los permisos para que fuera atendido el exfuncionario.

Paz señaló que la “Dirección General del Sistema Penitenciario no acató la orden de juez -Erika Aifán jueza de Mayor Riesgo D- de trasladar inmediatamente a Villavicencio al hospital”.