Dengue: Estas cifras reflejan la otra epidemia que en Guatemala suma casos y muertes

Entre los contagiados, cuatro de cada diez guatemaltecos tienen menos de 15 años, pero son los niños entre 5 y 9 años los más afectados. Mientras que una de cada dos personas infectadas es mujer. Cabe resaltar que a diferencia del comportamiento de la enfermedad el año pasado, ahora los jóvenes entre 25 y 39 años también son vulnerables.

El dengue puede ser letal, y en el país ya se reportan cinco muertes por esta causa, según información preliminar de la cartera de Salud. Un caso se dio en Santa Rosa, uno de los departamentos con el mayor número de infectados, pues tiene 501.

Dos decesos más ocurrieron en San Marcos, donde hay 142 contagiados. Otra muerte se dio en la capital, donde se cuentan 672 personas con dengue, y un fallecido más en Petén, allí se reportaron 252 enfermos.

Hay tres defunciones que son investigadas, pues aún no se determina si las personas murieron a consecuencia del dengue.

Los casos de contagio y de muertes han descendido en comparación con los reportados el año pasado hasta el 6 de junio. En ese entonces, los infectados eran 4 mil 766, mientras que los decesos, 77. Huehuetenango fue uno de los departamentos donde la alarma se encendió, pues llegó a registrar 670 personas con dengue y 9 fallecimientos por dicha causa. El municipio más afectado fue Jacaltenango, Huehuetenango.

La tasa de letalidad del dengue en el país actualmente es de 0.14%, mucho mayor a la que se registra en las Américas que es de 0.035%.

¿Hay subregistro de casos?

De acuerdo con el epidemiólogo Arturo Sánchez López, en la región hay epidemia de dengue, sin embargo, no es atendida porque los esfuerzos de los sistemas de Salud se centran en el covid-19, pero no hay que olvidar que el dengue también causa la muerte.

Si bien los casos reportados hasta ahora en Guatemala muestran un descenso en relación al año pasado, no se descarta que haya un subregistro, una situación que “siempre” se ha dado cuando se trata del dengue, dice el médico.

Esto se debe a que cuando la enfermedad no es grave los síntomas suelen durar 15 días y ceden, y las personas no acuden a los centros asistenciales y esos casos no se registran, sin embargo, no se debe pasar por alto que “hay una forma mortal, principalmente en niños o adultos, que han cursado con más de una infección por dengue”, señala Sánchez López.

Pero ahora con la crisis del nuevo coronavirus, el subregistro puede ser mayor ya que los servicios de salud se concentran en atender la pandemia.

En este punto, Celia Cordón, directora del Centro de Estudios en Salud de la Universidad del Valle, señala que existe la preocupación por el descuido a la vigilancia y atención a otras enfermedades. Si bien esto también pasa en países desarrollados, en Guatemala es más serio pues el Sistema de Salud es precario.

Qué podemos hacer

Para prevenir la propagación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, el Ministerio de Salud indica que realizan de forma permanente actividades de deschatarrización para evitar los criaderos del vector, además de fumigación y abatización para controlar los brotes del zancudo.

Otra de las acciones que se llevan a cabo es la consejería comunitaria para que las personas sepan cómo evitar los criaderos del mosquitos en el hogar.

En la región

No solo Guatemala es amenazada por el dengue, los demás países de América tienen serios problemas con la enfermedad. La OPS reportan que van 1.6 millones de contagios en la región.

Pero solo en los países de Centroamérica se cuentan más de 53 mil casos, y es Nicaragua el que figura con la mayor cantidad, por arriba de los 25 mil infectados. Le sigue Honduras con 13 mil y luego Guatemala cerca de los 4 mil.

Según la OPS, este año los casos de arbovirosis -virus que son transmitidos por vectores, como insectos- tuvieron una reducción del 10% comparado con los registrados en 2019, de esa cuenta, se notifican menos contagios de dengue, chikungunya y zika.