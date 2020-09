Cuáles son las 5 aerolíneas que retomarían los vuelos el 18 de septiembre si se aprueban los protocolos pendientes

Juan Antonio Ruíz, presidente de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (Agla), dijo que de 10 compañías, 5 podrían iniciar operaciones en el país el 18 de septiembre o días después, sin embargo depende de que el gobierno establezca y publique los protocolos de bioseguridad y requisitos para viajeros.

“American Airlines, Aeroméxico, Avianca, Copa Airlines y United Airlines podrían iniciar operaciones el 18 de septiembre si se publican los protocolos mencionados a la mayor brevedad posible”, dijo Ruiz.

Sin embargo, expresó que mientras no se les brinden los protocolos de bioseguridad y requisitos de salud siguen sin certeza porque están pendientes de la confirmación de parte de las autoridades. El sector pide los protocolos autorizados por el Ministerio de Salud Pública a aplicarse en los aeropuertos La Aurora, Mundo Maya y los aeródromos.

Es necesario que especifiquen los requisitos de salud para extranjeros y nacionales, insistió.

Viajeros deberán presentar pruebas de PCR o hacer cuarentena

Por la tarde del 3 de septiembre, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó a las líneas aéreas que la fecha oficial para apertura de vuelos comerciales de pasajeros es el 18 de septiembre dio a conocer dos requisitos para pasajeros:

Los pasajeros deberán presentar prueba de PCR negativo con 72 horas de validez.

Si no cuenta con dicha prueba deberá cumplir con una cuarentena de 14 días que será supervisada por el Ministerio de Salud.

Agrega la circular que posteriormente brindarán información acerca de la atención que brindará el laboratorio y centro de salud que operará en el Aeropuerto La Aurora.

Motty Rodas, directora ejecutiva de Agla, confirmó que recibieron la circular, pero quedan algunas interrogantes porque no da información detallada. “Habla de la PCR y da la opción también de la cuarentena, pero no habla de la forma o pase de salud donde el pasajero que no trae la prueba se comprometa a pasar la cuarentena” y otros detalles del protocolo, añadió.

Otra información solicitada por Agla es que les informen hasta cuándo seguirá el toque de queda establecido por el gobierno de las 9 de la noche a las 4 de la mañana del día siguiente, para que las aerolíneas que tenían programados vuelos nocturnos saliendo o entrando en ese horario, no los programen aún sino hasta cuando el horario esté abierto, explicó Ruiz en la conferencia.

Es posible que se sumen una o dos aerolíneas una vez se tenga certeza con protocolos publicados por las autoridades, agregó.

