Cristian López: la historia del guatemalteco deportado que ahora tiene empleo en Migración

Como miles de guatemaltecos que migran en busca de mejores oportunidades de vida, la historia de Cristian López es ejemplo de perseverancia e iniciativa.

El sueño de Cristian, de 21 años, resultó frustrado al ser deportado por autoridades mexicanas, y aunque por unos momentos se sintió triste y preocupado, su historia cambió gracias a su actitud.

“Venía de México, achicopalado y triste, porque no esperaba regresar a Guatemala”, relata López.

Junto a otro grupo de guatemaltecos deportados, Cristian fue trasladado al albergue Ramiro de León Carpio, donde el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) traslada a los migrantes retornados vía aérea por autoridades de Norteamérica.

Según informó el Instituto Guatemalteco de Migración, Cristian decidió, por su propia iniciativa, colaborar con algunas tareas de jardinería en el albergue, cuya actitud no pasó inadvertida por las autoridades.

Stuard Rodríguez, director general adjunto del IGM dijo que decidieron darle una oportunidad a Cristian por su capacidad y entusiasmo.

“Es una buena persona que nos ayudará en esta época dura en el albergue. Estamos muy satisfechos”.

Cristian ahora es una de las personas que brindan atención a los guatemaltecos retornados y que son trasladados al albergue deportivo. “Yo no me lo esperaba, me brindaron un trabajo y estoy contento”, finalizó López.