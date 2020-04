Coronavirus: Vendedores de lotería se enfrentan a mayores dificultades

En dos ocasiones el sorteo de la Lotería Santa Lucía se ha postergado debido a la emergencia del Coronavirus. Vendedores aseguraron que ha existido poca venta principalmente por la ausencia de personas en la calle, pero ahora están contra el tiempo y deben vender los números antes del próximo sábado, cuando se sortearán 600 mil quetzales.

Por eso han optado por desplazarse a varios lugares para ofrecer los números. “La razón es que personas adulto mayor son las que más compran, los jóvenes no compran, yo siempre he vendido en la puerta principal de la lotería santa lucía pero ahorita no hay venta, se vende uno o dos números, entonces el comité me consiguió este lugar en zona 9 para ver si se vende eso es lo que estamos probando ahorita”, dijo Julia Galicia, una de las vendedoras.

“Ha sido muy difícil especialmente los que tenemos discapacidad visual y nos dedicamos a a venta de Lotería Santa Lucía, le pedimos a Dios que se retire el Coronavirus de Guatemala y a la vez tocándole el noble corazón al presidente para que tome en cuenta y analice que nuestras actividades dependen de transporte y centros comerciales”, dijo Julián Velásquez, otro de los vendedores.

Este viernes continuarán ofreciendo los números en los alrededores de la Lotería Santa Lucía en la zona 1 a la espera de venderlos todos y así no tener pérdidas, ya que este su principal ingreso económico.