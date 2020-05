“No tenemos qué darles a nuestros hijos”: vecinos de Villa Nueva manifiestan por falta de alimentos

Vecinos de unas diez colonias de los alrededores del Hospital de Villa Nueva bloquean el paso hacia el centro asistencial y demandan ayuda por la crisis causada por el coronavirus.

Con piedras y palos, los pobladores impiden el paso de vehículos, mientras muestran pancartas para solicitar ayuda alimentaria.

Miriam Quiñónez, una de las personas afectadas por la crisis sanitaria, indica que debido a la emergencia no tienen trabajo ni recursos para llevar sustento a sus hogares.

“Nos vimos en la necesidad de salir a manifestar, porque no tenemos trabajo y no tenemos qué darles a nuestros hijos”, lamentó Quiñónez.

“No hemos recibido la caja de alimentos que el Gobierno ofrece, ni el bono. Hacemos un llamado al presidente para que nos ayude”, finalizó la vecina afectada.

#CoronavirusGT | Vecinos manifiestan en los alrededores del Hospital de Villa Nueva en demanda de alimentos: "No tenemos qué darle a nuestros hijos". Vía: @andread_gtv pic.twitter.com/rDDat89u78 — Guatevisión (@Guatevision_tv) May 17, 2020

Cindy López, otra de las afectadas, dijo que debido a la emergencia no han podido trabajar en el vertedero y en el tiempo que ha durado la emergencia no han recibido ayuda económica.

“Hace dos meses que surgió la enfermedad y no nos han venido a dejar ayuda. El alcalde dejó una bolsa de alimentos que no fue suficiente. No tenemos nada para alimentar a nuestros hijos y somos los más perjudicados por tener el hospital a pocas cuadras de nuestras casas”, aseguró López.

“Hay muchos niños que necesitan comida. En otros lados han ido a regalar desinfectante, agua o cloro, pero aquí no han venido a dejar nada”, añadió.

El Hospital de Villa Nueva se mantiene rodeado por agentes de la Policía Nacional Civil, pues el centro asistencial es uno de los que atiende a personas infectadas de coronavirus.

El sábado último, el ministro de Salud Hugo Monroy confirmó 120 nuevos casos de la enfermedad, por lo que el total de contagios ascendió a 1763, con 33 fallecimientos y 138 recuperados.